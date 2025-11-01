«Арсенал» забил 12 голов со стандартов в АПЛ в 10 турах – больше всех

«Арсенал» снова забил после углового.

Команда Микеля Артеты встречается с «Бернли » в 10-м туре чемпионата Англии. Лондонцы открыли счет на 14-й минуте, воспользовавшись угловым. Гол на счету Виктора Дьокереша .

«Арсенал» забил благодаря стандартам в 12-й раз в текущем чемпионате. По этому показателю он лидирует в лиге.