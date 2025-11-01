«Арсенал» забил 12 голов со стандартов в АПЛ в 10 турах – больше всех
«Арсенал» снова забил после углового.
«Арсенал» в очередной раз забил гол в результате подачи с углового.
Команда Микеля Артеты встречается с «Бернли» в 10-м туре чемпионата Англии. Лондонцы открыли счет на 14-й минуте, воспользовавшись угловым. Гол на счету Виктора Дьокереша.
«Арсенал» забил благодаря стандартам в 12-й раз в текущем чемпионате. По этому показателю он лидирует в лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Analyst
