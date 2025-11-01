Вьештица о Станковиче: «Ему нужно время, чтобы построить в «Спартаке» успешную команду. Он хороший тренер, у него все получится, надеюсь»

Милан Вьештица: Станковичу нужно время в «Спартаке».

«Станкович с позитивной стороны старается представлять сербский футбол в России. Надеюсь, у него все получится в «Спартаке». Он хороший тренер.

Ему нужно время, чтобы построить в «Спартаке» успешную команду, которая будет добиваться результата», – сказал бывший защитник «Зенита».