Вьештица о Станковиче: «Ему нужно время, чтобы построить в «Спартаке» успешную команду. Он хороший тренер, у него все получится, надеюсь»
Милан Вьештица: Станковичу нужно время в «Спартаке».
Милан Вьештица считает, что Деяну Станковичу нужно дать время в «Спартаке».
«Станкович с позитивной стороны старается представлять сербский футбол в России. Надеюсь, у него все получится в «Спартаке». Он хороший тренер.
Ему нужно время, чтобы построить в «Спартаке» успешную команду, которая будет добиваться результата», – сказал бывший защитник «Зенита».
