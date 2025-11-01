  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Гунько: «Спартак» может выиграть у «Краснодара» за счет индивидуального мастерства игроков, они сильнее в этом плане»
3

Дмитрий Гунько: «Спартак» может выиграть у «Краснодара» за счет индивидуального мастерства игроков, они сильнее в этом плане»

Дмитрий Гунько не исключает, что «Спартак» может победить «Краснодар».

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Краснодаром» в 14-м туре Мир РПЛ.

«Я думаю, «Спартак» может выиграть за счет индивидуального мастерства игроков, в этом плане они сильнее. У команды есть исполнители, которые способны решить эпизоды – таких футболистов у «Спартака» больше, чем у «Краснодара». «Быки» более сбалансированная, тренерская команда, в этом их преимущество», – заявил Гунько.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?458 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Гунько
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Локомотива»
57 минут назадLive
«Краснодар» и «Спартак» редко играют вничью, а на стадионе «быков» побеждают по очереди
сегодня, 11:40
Дмитрий Сычев: «Краснодар» выглядит фаворитом, но «Спартак» может преподнести сюрприз – легкой добычей они точно не будут»
сегодня, 09:28
Александр Глеб: «Команды РПЛ уже приноровились к приемам «Зенита». К топовой «Барсе» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать»
сегодня, 07:33
Главные новости
Дьокереш забил в АПЛ впервые за 6 матчей – «Бернли». У форварда «Арсенала» 6 голов в 14 играх за клуб
7 минут назад
8 голов «Арсенала» после угловых за 10 туров – рекорд АПЛ
13 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ниццу», «Монако» Головина сыграет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
16 минут назад
Балотелли об увольнении Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука. Бог все видит»
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Севилью», «Реал» против «Валенсии»
26 минут назад
Анзор Кавазашвили: «Иностранные тренеры берут легионеров, не понимая менталитет наших игроков. Так же, как европейские политики не понимают русский дух – нас не запугать и не купить»
29 минут назад
Жулио Баптиста: «Сколько темнокожих тренеров вы видите в топ-5 лиг? Я – мало. Хочется верить, что это совпадение, но я так не думаю, возможностей действительно меньше»
38 минут назад
Карпин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Пожелаю еще много‑много лет работать. Еще 10 раз по 10»
38 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Бернли», «МЮ» против «Ноттингема», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом», «Ливерпуль» примет «Виллу»
42 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Локомотива»
57 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Бернли» – «Арсенал». 0:2 – Райс и Дьокереш забили. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Каземиро забил. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Мостовой о реакции Шпилевского на критику от Быстрова: «Он нефутбольный человек, напоминает Абаскаля. Максимум может по книжкам что-то делать. Закрой рот и молчи!»
9 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с с «Аль-Хиладжем», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фейхой»
15 минут назадLive
«ПСЖ» – «Ницца». Хвича, Барколя и Забарный в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
20 минут назад
Вьештица о Станковиче: «Ему нужно время, чтобы построить в «Спартаке» успешную команду. Он хороший тренер, у него все получится, надеюсь»
20 минут назад
«Арсенал» забил 12 голов со стандартов в АПЛ в 10 турах – больше всех
21 минуту назад
«Атлетико» – «Севилья». Серлот, Симеоне и Гонсалес играют. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Семшов о шансах «Локомотива» на чемпионство: «Им нужно еще пару лет, чтобы футболисты окрепли и набрались опыта. Но они уже стучатся в эту дверь»
33 минуты назад
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
42 минуты назадТесты и игры