Дмитрий Гунько: «Спартак» может выиграть у «Краснодара» за счет индивидуального мастерства игроков, они сильнее в этом плане»

Дмитрий Гунько не исключает, что «Спартак» может победить «Краснодар».

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Краснодаром » в 14-м туре Мир РПЛ .

«Я думаю, «Спартак » может выиграть за счет индивидуального мастерства игроков, в этом плане они сильнее. У команды есть исполнители, которые способны решить эпизоды – таких футболистов у «Спартака» больше, чем у «Краснодара». «Быки» более сбалансированная, тренерская команда, в этом их преимущество», – заявил Гунько.