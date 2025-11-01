Дмитрий Гунько: «Спартак» может выиграть у «Краснодара» за счет индивидуального мастерства игроков, они сильнее в этом плане»
Дмитрий Гунько не исключает, что «Спартак» может победить «Краснодар».
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Краснодаром» в 14-м туре Мир РПЛ.
«Я думаю, «Спартак» может выиграть за счет индивидуального мастерства игроков, в этом плане они сильнее. У команды есть исполнители, которые способны решить эпизоды – таких футболистов у «Спартака» больше, чем у «Краснодара». «Быки» более сбалансированная, тренерская команда, в этом их преимущество», – заявил Гунько.
