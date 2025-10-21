Компани о расизме от фанатов «Брюгге» в 2021-м: «Меня называли «обезьяной», хотя я играл за сборную Бельгии 17 лет. У меня все еще нет слов»

Венсан Компани вспомнил об оскорблениях от фанатов «Брюгге».

«Бавария » встретится с бельгийской командой в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 22 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В 2021 году Компани , возглавлявший «Андерлехт», сообщил о расизме на игре с «Брюгге »: «Нас всю игру называли обезьянами. Я опустошен».

39-летний специалист ответил на вопрос о том, думает ли он об этом эпизоде до сих пор.

«Это очень сложный вопрос. Я был капитаном сборной [Бельгии] и играл за нее 17 лет. А потом ты приезжаешь в такое место, где тебя и твоих сотрудников называют «коричневой обезьяной», это непросто.

Не знаю, как сейчас к этому отнестись – я думаю только об игре, а не об этом. После той игры у меня не было слов, и четыре года спустя у меня все еще нет слов. Но сейчас я сосредоточен только на завтрашней игре, на мотивации играть и на соперниках, которые не имеют никакого отношения к этому инциденту», – сказал главный тренер «Баварии».