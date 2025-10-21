  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о расизме от фанатов «Брюгге» в 2021-м: «Меня называли «обезьяной», хотя я играл за сборную Бельгии 17 лет. У меня все еще нет слов»
9

Компани о расизме от фанатов «Брюгге» в 2021-м: «Меня называли «обезьяной», хотя я играл за сборную Бельгии 17 лет. У меня все еще нет слов»

Венсан Компани вспомнил об оскорблениях от фанатов «Брюгге».

«Бавария» встретится с бельгийской командой в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 22 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

В 2021 году Компани, возглавлявший «Андерлехт», сообщил о расизме на игре с «Брюгге»: «Нас всю игру называли обезьянами. Я опустошен».

39-летний специалист ответил на вопрос о том, думает ли он об этом эпизоде до сих пор. 

«Это очень сложный вопрос. Я был капитаном сборной [Бельгии] и играл за нее 17 лет. А потом ты приезжаешь в такое место, где тебя и твоих сотрудников называют «коричневой обезьяной», это непросто.

Не знаю, как сейчас к этому отнестись – я думаю только об игре, а не об этом. После той игры у меня не было слов, и четыре года спустя у меня все еще нет слов. Но сейчас я сосредоточен только на завтрашней игре, на мотивации играть и на соперниках, которые не имеют никакого отношения к этому инциденту», – сказал главный тренер «Баварии».

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1507 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoБавария
logoБрюгге
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
дискриминация
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
2272 минуты назад
У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»
2619 минут назад
«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»
2022 минуты назад
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» – 6:1! Фермин сделал хет-трик, Рэшфорд – дубль, у Ямаля 1+1, у 17-летнего Дро Фернандеса ассист, Эссе удалили
58225 минут назад
Рэшфорд сделал 2 дубля за «Барсу» в ЛЧ. У форварда 9 (5+4) очков в 12 матчах сезона
2232 минуты назад
Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»
1136 минут назад
У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
1140 минут назад
Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
1343 минуты назад
Гол Эль-Кааби «Барсе» отменили из-за офсайда Поденсе в предыдущем эпизоде – судья назначил пенальти. Форвард «Олимпиакоса» забил еще раз – с точки
1354 минуты назад
Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»
7958 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Керкез играет как 10-летний, ван Дейк провел один из худших матчей. Если ваш лидер играет не очень хорошо, это может отразиться на остальных». Невилл об обороне «Ливерпуля» в игре с «МЮ»
1 минуту назад
«Арсенал» – «Атлетико». Дьокереш, Сака, Альварес и Серлот играют. Онлайн-трансляция
92 минуты назадLive
Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»
17 минут назад
ЦСКА – «Акрон». 1:0 – Шуманский забил. Онлайн-трансляция
267 минут назадLive
Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»
114 минут назад
«Кайрат» и «Пафос» не забили – 0:0. Киприоты играли в меньшинстве с 4-й минуты
1823 минуты назад
Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
1039 минут назадФото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
6сегодня, 17:58
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Мукоко, Гирасси и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
56 минут назад
ПСВ – «Наполи». Тил, Лукка, Мактоминей и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
157 минут назад