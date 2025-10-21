  • Спортс
«Ювентус» осудил фанатов, демонстрировавших фашистские приветствия во время акции в Милане: «Мы привержены продвижению спорта, свободного от дискриминации, насилия и нетерпимости»

«Ювентус» осудил фанатов за нацистские приветствия.

19 октября группа фанатов туринского клуба, возвращающаяся с выездного матча против «Комо» (0:2), провела акцию на Центральном железнодорожном вокзале Милана: они демонстрировали римский салют и растянули баннер с надписью «Вы можете протестовать, но не рушьте наши города!»

Это ответ пропалестинским активистам, которые организовали акцию на этом же месте 22 сентября – она переросла в столкновения с применением насилия. 

«Что касается инцидентов, произошедших в воскресенье, 19 октября, на Центральном вокзале Милана, футбольный клуб «Ювентус» решительно осуждает жесты и символы, связанные с экстремистской идеологией, противоречащие демократическим принципам и спортивным ценностям.

Эти действия были совершены группой лиц, которые никоим образом не олицетворяют сообщество болельщиков «Ювентуса», состоящее из миллионов людей, разделяющих ценности уважения, вовлеченности и страсти к спорту.

Клуб подтверждает свою приверженность продвижению спорта, свободного от любых форм дискриминации, насилия и нетерпимости», – говорится в заявлении «Ювентуса». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
