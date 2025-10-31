12

Слот о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Давайте мы сначала начнем побеждать»

Арне Слот не стал комментировать переговоры о продлении контракта с «Ливерпулем».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отказался обсуждать с журналистами возможное продление контракта.

«Это последний вопрос, которого я ждал. Я сосредоточен только на том, чтобы «Ливерпуль» вернулся на победный путь.

Даже если бы шли какие-то переговоры – мы никогда не обсуждаем их здесь. Давайте мы сначала снова начнем побеждать, вот на чем я сосредоточен», – сказал Слот.

«Ливерпуль» проиграл 6 матчей с 27 сентября – больше всех среди клубов топ-лиг

«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – «Астон Вилла», «Реал» и «Ман Сити»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
