Слот о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Давайте мы сначала начнем побеждать»

Арне Слот не стал комментировать переговоры о продлении контракта с «Ливерпулем».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот отказался обсуждать с журналистами возможное продление контракта.

«Это последний вопрос, которого я ждал. Я сосредоточен только на том, чтобы «Ливерпуль» вернулся на победный путь.

Даже если бы шли какие-то переговоры – мы никогда не обсуждаем их здесь. Давайте мы сначала снова начнем побеждать, вот на чем я сосредоточен», – сказал Слот.

