34-летний Рэмзи перешел в «Пумас». Экс-хавбек «Арсенала» покинул «Кардифф»
Аарон Рэмзи продолжит карьеру в Мексике.
О подписании 34-летнего полузащитника объявили «Пумас».
Последние два сезона валлиец, известный по игре за «Арсенал», провел в составе «Кардифф Сити». В Чемпионшипе у Рэмзи 21 матч за это время и 3 гола.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/PumasMX
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Пумас»
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