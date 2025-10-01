О′Хара раскритиковал идею Артеты о коммуникации в стиле британских ВВС: «Пилоты умеют управлять самолетами, но не знают, как обороняться при стандартах. Всем этим фразам уже 100 лет»

Джейми О′Хара раскритиковал идею Микеля Артеты о коммуникации в стиле ВВС.

Ранее стало известно , что главный тренер «Арсенала » планирует пригласить команду пилотов истребителей Королевских ВВС, чтобы улучшить коммуникацию с игроками.

«Знают ли пилоты Королевских ВВС, как защищаться? Знают ли они, как делать прострел? Знают ли они, как сказать своему вингеру, чтобы он сместился ближе к центру? Все футболисты умеют общаться, они футболисты Премьер-лиги. Неужели так сложно сказать: «сместись», «играй плотнее», «не дай навесить», «отойди назад»?

Я имею в виду, что этим фразам уже сто лет. Только не говорите мне, что придет пилот Королевских ВВС, разнесет это все и скажет, что теперь вы должны общаться иначе. О чем вы говорите? Пилот Королевских ВВС – это невероятный человек, который знает, как управлять самолетом, но он не знает, как обороняться при стандартах», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.