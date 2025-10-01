О′Хара раскритиковал идею Артеты о коммуникации в стиле британских ВВС: «Пилоты умеют управлять самолетами, но не знают, как обороняться при стандартах. Всем этим фразам уже 100 лет»
Ранее стало известно, что главный тренер «Арсенала» планирует пригласить команду пилотов истребителей Королевских ВВС, чтобы улучшить коммуникацию с игроками.
«Знают ли пилоты Королевских ВВС, как защищаться? Знают ли они, как делать прострел? Знают ли они, как сказать своему вингеру, чтобы он сместился ближе к центру? Все футболисты умеют общаться, они футболисты Премьер-лиги. Неужели так сложно сказать: «сместись», «играй плотнее», «не дай навесить», «отойди назад»?
Я имею в виду, что этим фразам уже сто лет. Только не говорите мне, что придет пилот Королевских ВВС, разнесет это все и скажет, что теперь вы должны общаться иначе. О чем вы говорите? Пилот Королевских ВВС – это невероятный человек, который знает, как управлять самолетом, но он не знает, как обороняться при стандартах», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.