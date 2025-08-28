Канте предложили «Монако» и «Парижу». Клубы открыты для трансфера 34-летнего хавбека «Аль-Иттихада» (L’Équipe)
Нголо Канте может продолжить карьеру в Лиге 1.
В последние дни появилась информация о возможном возвращении полузащитника во Францию спустя десять лет после его ухода из «Кана», сообщает L’Équipe.
Недавно подписать 34-летнего игрока предложили двум клубам Лиги 1 – «Парижу» и «Монако».
О конкретных переговорах на данный момент не известно, но отмечается, что оба клуба открыты для трансфера.
С 2023 года Канте выступает за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.
Со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
