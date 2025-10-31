Вратарь «МЮ» Ламменс о кричалке «Ты переодетый Шмейхель?»: «Потрясающий комплимент, но нужно быть реалистом. Петер – один из лучших вратарей в истории, а мне еще многое надо доказать»

Сенне Ламменс: я не переодетый Шмейхель.

Сенне Ламменс отреагировал на кричалку «Ты переодетый Шмейхель?», которую скандируют фанаты «Манчестер Юнайтед ».

«Во время игры я не прислушивался, но видел после ее окончания. Я не переодетый Шмейхель . Я просто Сенне Ламменс , который пытается помочь команде.

Это потрясающий комплимент, но нужно быть реалистом. Он один из лучших вратарей в истории. Мне еще очень многое надо доказать, чтобы быть в одном предложении с ним.

Тренер всегда говорил, что будет играть лучший вратарь, про какой-либо жесткий план речи не было. Поначалу у меня были проблемы на тренировках, тренер это видел и дал мне чуть больше времени на адаптацию. И первый матч, который я провел, был для меня идеальной возможностью. С этого момента все пошло хорошо. Я не мог и надеяться на лучшее начало», – отметил бельгийский голкипер.

Ламменс сыграл на ноль в дебютном матче за «МЮ». Это первая сухая игра клуба в сезоне