Холанд не видит себя на уровне Роналду и Месси: «Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним»

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд заявил, что не видит себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси .

– Видите ли вы себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси?

– Нет, совсем нет. Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним, так что нет, – ответил Эрлинг Холанд .

Норвежец забил 13 голов в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.