Холанд не видит себя на уровне Роналду и Месси: «Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним»
Эрлинг Холанд не сопоставил себя с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что не видит себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
– Видите ли вы себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси?
– Нет, совсем нет. Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним, так что нет, – ответил Эрлинг Холанд.
Норвежец забил 13 голов в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
