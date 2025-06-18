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Жена Карпина о воспитании детей: «Он обожает их, очень много занимается. Мы где-то балуем, но обслуживать детей – не плюс для их жизни. Они не должны привыкать, что все за них делают»

Жена Валерия Карпина рассказала, какой он в роли отца.

В браке с Дарьей Карпиной у главного тренера «Динамо» и сборной России родились две дочери. Кроме того, Карпин является отцом еще троих дочерей.

– Какой Карпин отец?

– Замечательный. Очень участливый. Обожает их, очень много занимается, играет, заплетает утром, если сам отводит в сад. Очень их любит. Я даже иногда говорю, что с перебором. Они из него веревки подвивают. Что в целом неплохо для девочек. Папа – первый мужчина в их жизни, очень важно, чтобы он был именно таким. Очень нежный, ласковый, тактильный. Все время обнимаются и целуются.

– У Карпина есть принципы воспитания? Такие обязательные постулаты.

– Классические кнут и пряник. Я такая же. Мы не позволяем детям переходить черту. Например, повышать на нас голос – ни при каких обстоятельствах. Понятно, если они маленькие, могут сказать какое-то слово в наш адрес, не понимая его значения. Обязательно пресекаем и объясняем.

Мы не обслуживаем детей. Ты поела? Неси тарелку в раковину или посудомоечную машину. Если видим, что у Саши валяется одежда из садика на кровати, просим убрать в шкаф. Понятно, что она в пять лет так сложит и уберет, что я бы за три секунды сделала лучше. Но это принципиальный момент. Да, мы любим, где-то балуем, но выстраиваем четкие границы: хорошо или плохо, можно или нельзя, делай сама. Всегда, когда Саша говорит: «Дай попить», – я поправляю: «Дай, пожалуйста, попить».

Обслуживать детей – не плюс для их дальнейшей жизни. Опять же: наша задача – сделать все, чтобы они справились без нас. А не привыкли, что за них все делают, – сказала Дарья Карпина в интервью Спортсу’’.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России

Жена Карпина о разнице в 20 лет с мужем: «Всегда испытывала к нему симпатию: «дядя Валера такой прикольный». Иногда я больше пенсионер, чем он – когда в час ночи на вечеринке ною, что пора спать»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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