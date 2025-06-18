Жена Карпина о разнице в 20 лет с мужем: «Всегда испытывала к нему симпатию: «дядя Валера такой прикольный». Иногда я больше пенсионер, чем он – когда в час ночи на вечеринке ною, что пора спать»

Жена Валерия Карпина высказалась о разнице в возрасте с тренером.

Дарья и Валерий вступили в брак в июне 2017 года, у пары две общие дочери. Главный тренер сборной России и «Динамо » старше жены на 19 лет и 8 месяцев.

– В таблоидах часто пишут, что Карпин встречался с вашей мамой. Давайте проясним: они дружили, когда им было по 14 лет.

– Да, один раз сходили в кино и вместе уроки делали. Горе-журналисты потом напридумывали всякой ерунды.

– Вы долго называли Карпина дядей Валерой.

– И на вы.

– Когда поняли, что нравитесь ему?

– Прямо поняла-поняла 4 июля 2015 года. А в июне 2017-го мы поженились.

– Ого, помните дату.

– Просто я хорошо запомнила мероприятие, на котором заметила интерес. Мы были на свадьбе: я как певица, а он как гость.

Правда, встречаться мы начали только через полгода, потому что он уехал в Армавир. Видите, у нас вся жизнь в этих разъездах, ха-ха.

– А вы к нему что-то чувствовали до того, как поняли, что нравитесь?

– Да, я всегда испытывала к нему симпатию. Сначала в детстве: ой, дядя Валера такой прикольный. Не похож на всех остальных, живет в Испании, одевается по-другому.

Он был приятелем родителей, но больше даже родители дружили с его мамой. Я видела его максимум раз в год. Он не был другом семьи, с которым и на рыбалку, и Новый год вместе встречаем. Могла вообще несколько лет не видеть.

Я всегда испытывала к нему симпатию, но просто на уровне, что он интересный, харизматичный, симпатичный, классный. Но это не было романтической симпатией.

– Как он ухаживал?

– Да никак по большому счету. После того мероприятия мы разъехались, чуть-чуть переписывались. В декабре 2015-го он приехал, и мы встретились как на свидании. Прямо таких ухаживаний – не было.

Но мы провели несколько дней вместе, а потом в романтическом плане уже не расставались. Хотя в физическом, конечно, расстались: он тут же уехал на сборы с Армавиром.

– Помните, когда объявили маме?

– Да, в январе, практически сразу.

– Что она сказала?

– Ничего хорошего, естественно. Мама очень переживала, что это мимолетное влечение и все переругаются. Плюс она думала, что это может отразиться на моей репутации. Почему-то у нее были такие представления. Хотя мне уже было 26 лет. Ну роман и роман. Ну сошлись и сошлись. Ну разошлись и разошлись. Что теперь?

Но когда нас увидела, поняла, что все серьезно. Что мы влюблены. Что это не интрижка. Мы объявили об отношениях, и она успокоилась.

– У вас почти 20 лет разницы в возрасте. Это смущало?

– Не-е-ет. Мне кажется, когда ты по-настоящему влюблен, тебя вообще ничего не может смущать. Ни 20 лет разницы в возрасте, ни 20 килограммов в весе, ни 2000 километров расстояния. Это же чувства – ты в этот момент не очень объективно оцениваешь ситуацию.

И я считаю, что разница в возрасте – большая ерунда. Вы наверняка тоже знаете много несчастливых пар с маленькой разницей в возрасте. Намного важнее, чтобы люди были на одной волне. Конечно, если бы в 45 муж уже был весь такой дед, а я 25-летняя шальная императрица, то да, могли быть проблемы. Но мы на одной волне. И я даже иногда побольше пенсионер, чем он. Иногда у нас встает вопрос, кто кого на 20 лет старше. Особенно когда в час ночи на какой-нибудь вечеринке я ною, что пора спать.

Тут важно, чтобы было одинаковое отношение к жизни. К фундаментальным вещам. Но это, пожалуй, секрет любого союза.

– Когда смотрел ваши интервью, показалось, что возраст вас волнует в таком ракурсе: Карпин уйдет раньше, и вам придется жить без него.

– Да, безусловно. Это единственный момент, о котором задумываюсь. Младшей дочери исполнилось пять лет, психологи говорили, что именно в этом возрасте ребенок начинает интересоваться темой смерти. И дочь очень часто задает вопросы в духе «Кто из вас первый умрет?» И я всегда отвечаю: «Не знаю. То, что папа старше меня, не гарантия того, что он умрет первым». Даже чисто статистически.

Конечно, я не хожу каждый день с переживаниями, что останусь вдовой. Но и не думать об этом не могу. Поэтому ворчу, что он себя не бережет. И, наверное, это еще одна причина, почему мне хочется сына. Мужское продолжение.

Когда-то очень давно, когда мы еще не были вместе, мама мужа сказала: «Можно всю жизнь прожить не очень счастливо с не очень любимым человеком. А можно прожить три года с любимым человеком и познать настоящую любовь», – рассказала Дарья в интервью Спортсу’‘.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России