  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Карпина о разнице в 20 лет с мужем: «Всегда испытывала к нему симпатию: «дядя Валера такой прикольный». Иногда я больше пенсионер, чем он – когда в час ночи на вечеринке ною, что пора спать»
28

Жена Карпина о разнице в 20 лет с мужем: «Всегда испытывала к нему симпатию: «дядя Валера такой прикольный». Иногда я больше пенсионер, чем он – когда в час ночи на вечеринке ною, что пора спать»

Жена Валерия Карпина высказалась о разнице в возрасте с тренером.

Дарья и Валерий вступили в брак в июне 2017 года, у пары две общие дочери. Главный тренер сборной России и «Динамо» старше жены на 19 лет и 8 месяцев.

– В таблоидах часто пишут, что Карпин встречался с вашей мамой. Давайте проясним: они дружили, когда им было по 14 лет.

– Да, один раз сходили в кино и вместе уроки делали. Горе-журналисты потом напридумывали всякой ерунды.

– Вы долго называли Карпина дядей Валерой.

– И на вы.

– Когда поняли, что нравитесь ему?

– Прямо поняла-поняла 4 июля 2015 года. А в июне 2017-го мы поженились.

– Ого, помните дату.

– Просто я хорошо запомнила мероприятие, на котором заметила интерес. Мы были на свадьбе: я как певица, а он как гость.

Правда, встречаться мы начали только через полгода, потому что он уехал в Армавир. Видите, у нас вся жизнь в этих разъездах, ха-ха.

– А вы к нему что-то чувствовали до того, как поняли, что нравитесь?

– Да, я всегда испытывала к нему симпатию. Сначала в детстве: ой, дядя Валера такой прикольный. Не похож на всех остальных, живет в Испании, одевается по-другому.

Он был приятелем родителей, но больше даже родители дружили с его мамой. Я видела его максимум раз в год. Он не был другом семьи, с которым и на рыбалку, и Новый год вместе встречаем. Могла вообще несколько лет не видеть.

Я всегда испытывала к нему симпатию, но просто на уровне, что он интересный, харизматичный, симпатичный, классный. Но это не было романтической симпатией.

– Как он ухаживал?

– Да никак по большому счету. После того мероприятия мы разъехались, чуть-чуть переписывались. В декабре 2015-го он приехал, и мы встретились как на свидании. Прямо таких ухаживаний – не было.

Но мы провели несколько дней вместе, а потом в романтическом плане уже не расставались. Хотя в физическом, конечно, расстались: он тут же уехал на сборы с Армавиром.

– Помните, когда объявили маме?

– Да, в январе, практически сразу.

– Что она сказала?

– Ничего хорошего, естественно. Мама очень переживала, что это мимолетное влечение и все переругаются. Плюс она думала, что это может отразиться на моей репутации. Почему-то у нее были такие представления. Хотя мне уже было 26 лет. Ну роман и роман. Ну сошлись и сошлись. Ну разошлись и разошлись. Что теперь?

Но когда нас увидела, поняла, что все серьезно. Что мы влюблены. Что это не интрижка. Мы объявили об отношениях, и она успокоилась.

– У вас почти 20 лет разницы в возрасте. Это смущало?

– Не-е-ет. Мне кажется, когда ты по-настоящему влюблен, тебя вообще ничего не может смущать. Ни 20 лет разницы в возрасте, ни 20 килограммов в весе, ни 2000 километров расстояния. Это же чувства – ты в этот момент не очень объективно оцениваешь ситуацию.

И я считаю, что разница в возрасте – большая ерунда. Вы наверняка тоже знаете много несчастливых пар с маленькой разницей в возрасте. Намного важнее, чтобы люди были на одной волне. Конечно, если бы в 45 муж уже был весь такой дед, а я 25-летняя шальная императрица, то да, могли быть проблемы. Но мы на одной волне. И я даже иногда побольше пенсионер, чем он. Иногда у нас встает вопрос, кто кого на 20 лет старше. Особенно когда в час ночи на какой-нибудь вечеринке я ною, что пора спать.

Тут важно, чтобы было одинаковое отношение к жизни. К фундаментальным вещам. Но это, пожалуй, секрет любого союза.

– Когда смотрел ваши интервью, показалось, что возраст вас волнует в таком ракурсе: Карпин уйдет раньше, и вам придется жить без него.

– Да, безусловно. Это единственный момент, о котором задумываюсь. Младшей дочери исполнилось пять лет, психологи говорили, что именно в этом возрасте ребенок начинает интересоваться темой смерти. И дочь очень часто задает вопросы в духе «Кто из вас первый умрет?» И я всегда отвечаю: «Не знаю. То, что папа старше меня, не гарантия того, что он умрет первым». Даже чисто статистически.

Конечно, я не хожу каждый день с переживаниями, что останусь вдовой. Но и не думать об этом не могу. Поэтому ворчу, что он себя не бережет. И, наверное, это еще одна причина, почему мне хочется сына. Мужское продолжение.

Когда-то очень давно, когда мы еще не были вместе, мама мужа сказала: «Можно всю жизнь прожить не очень счастливо с не очень любимым человеком. А можно прожить три года с любимым человеком и познать настоящую любовь», – рассказала Дарья в интервью Спортсу’‘.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России

Чего добьется Карпин в «Динамо»?34942 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
Дарья Карпина
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России
278сегодня, 05:00
Жена Карпина об уходе из «Ростова»: «При всей любви к команде, много бухтела, что мне нужен здоровый муж. Сейчас он совершенно другой – расслабленный, незапаренный, спит по ночам»
24вчера, 14:28
Жена Карпина о работе в школе: «Нравился процесс преподавания, объяснять и видеть результат. Учительский авторитет потерян – раньше был выше, сейчас на равных в лучшем случае»
25вчера, 13:39
Жена Карпина о тату: «У меня их три. После второй муж сказал: «Ты теперь вся в татуировках будешь?» Бухтит и на меня, и на старших дочерей»
37вчера, 11:48
Жена Карпина о питании: «Готовлю только я – муж не умеет, любит простую еду. Что-то лупить на ночь позволить себе не могу, а он может – генетика»
24вчера, 10:19
Главные новости
«Арсенал» контактировал с Родриго. «Реал» хочет 90 млн евро за вингера
через 0
Легионеры могут покинуть клубы Израиля без компенсации из-за конфликта с Ираном. ФИФА рассматривает такой вариант
34 минуты назад
❌ «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб»
5011 минут назад
Трушечкин о словах Карпина про «Матч ТВ»: «Злобные журналюги и диванные эксперты мешают брать чемпионство симпатичному клубу с ярким тренером, затеяли травлю! Вот как дело повернуто»
1522 минуты назад
На матче КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» было 3 412 зрителей – худший результат на турнире в США. ФИФА не стала сообщать о посещаемости на сайте
933 минуты назад
«Челябинск» и «Волгарь» сыграют в стыковых матчах за выход в Первую лигу. «Машук-КМВ» не получил лицензию
1337 минут назадВидео
Сергей Ташуев: «Я не пожарник, хочу развивать клубы. Галицкий выдерживает стиль, который я организовал в «Краснодаре». Я поднял «Нальчик» и «Кубань», фанаты «Ахмата» благодарили меня»
4346 минут назад
Бернарду стал новым капитаном «Ман Сити», сообщил Пеп: «Впервые в карьере я сам выбрал его. Иногда мне хочется быть боссом»
1051 минуту назад
Алонсо о звездах «Реала»: «У Винисиуса большое сердце, я узнал его как личность за 10 секунд. Мбаппе не таргетмен, но забивает много как «девятка». Модрич – игрок поколения, легенда»
1554 минуты назад
Депутат Даванков попросил Дегтярева отменить Fan ID для детей до 14 лет
40сегодня, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
Генсек РФС Митрофанов о назначении Карпина в «Динамо»: «Мы не возражали, но в случае допуска сборной контракт с клубом должен быть прекращен. Сейчас пересечение интересов минимальное»
116 минут назад
Медведев о потенциальных новичках «Зенита»: «Главное не количество, а качество. Батракова в приоритетном списке у нас не было»
327 минут назад
«Амкар» встретится с «Уральцем-ТС». Приходите поддержать пермяков в домашнем матче!
29 минут назадРеклама
Генсек РФС Митрофанов о матче с Ираном: «Надеемся, что он будет проведен. Хочется, чтобы как можно скорее закончилась ситуация, которая там происходит»
5сегодня, 09:24
Павел Стипиди: «Карпин – профан, средний тренер, ничем в РПЛ не выделяется. Таких, как я, которые говорят правду, мало, почти все говорят завуалированно или несут чушь, какой он якобы великий»
39сегодня, 09:18
Из-за близости торнадо матч КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» отложили на 65 минут. Игроки ушли в раздевалки, болельщиков эвакуировали
2сегодня, 08:45
Гунько возглавил тульский «Арсенал»
11сегодня, 08:31Фото
Лаутаро после 1:1 «Интера» на КЧМ: «Поле сухое, было трудно двигать мяч. На Кубке Америки было то же самое. Нам придется адаптироваться»
2сегодня, 07:54
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика сыграет с Суринамом, Саудовская Аравия встретится с США с пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье
1сегодня, 07:27
Неймар о КЧМ: «Я был близок к переходу во «Флуминенсе», но предпочел остаться в «Сантосе» и потренироваться еще немного. Я на 100% здоров»
7сегодня, 06:45