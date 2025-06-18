16 ультрас «Интера» и «Милана» приговорены к тюремным срокам по делу о связях с мафией. Лидеры фанатских группировок получили по 10 лет лишения свободы

16 членов ультрас «Интера» и Милана» получили тюремные сроки за связи с мафией.

Напомним, 30 сентября 2024 года по подозрению в вымогательстве и других преступлениях были арестованы 19 человек , включая нескольких членов ультрас «Интера» и «Милана ». Большинство задержанных связаны с мафиозными семьями из Калабрии и предположительно совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом, в том числе вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренды парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».

ESPN сообщает, что 16 членов ультрас «Милана» и «Интера » были приговорены к тюремному заключению на срок от 2 до 10 лет за различные преступления, в том числе убийства, вымогательство и преступные связи с мафией. Разбирательство проходило в закрытом режиме в суде при миланской тюрьме «Сан-Витторе».

По версии обвинения, ультрас действовали как «частные вооруженные формирования» и имели криминальное влияние за пределами стадиона.

Наиболее суровые наказания – по 10 лет лишения свободы – получили бывший лидер ультрас «Интера» Андреа Беретта, признавшийся в убийстве другого члена ультрас «нерадзурри» Антонио Беллокко, и лидер ультрас «Милана» Лука Луччи, обвиненный в участии в преступном сообществе и покушении на убийство. При этом Луччи также находится под следствием по делу о международной торговле наркотиками.

Кроме того, каждый из приговоренных должен выплатить по 50 тысяч евро «Интеру» и «Милану» и по 20 000 евро Серии А. Дальнейший ущерб будет оцениваться в рамках отдельного гражданского процесса.

По словам прокурора, лидеры ультрас вместе с мафиозной организацией «Ндрангета» занимались мошенничеством с билетами и рэкетом возле стадиона «Сан-Сиро». Также, по мнению следователей, данный случай – не единственный пример связи ультрас клубов Италии с преступными организациями.