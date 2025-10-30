  • Спортс
Защитник «Ливерпуля» Налло удален через 13 минут после выхода на замену в матче с «Кристал Пэлас». 18-летний игрок получил красную в обеих играх за основу

18-летний защитник «Ливерпуля» был удален в матче с «Кристал Пэлас».

Амара Налло появился на поле на 67-й минуте игры с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги. На 79-й минуте он не смог как следует отдать передачу в касание в центре поля и допустил потерю. Пытаясь помешать Джастину Девенни выйти один на один, защитник повалил соперника на газон.

Главный судья Крэйг Поусон показал Налло красную карточку.

Это был второй матч Амары за основную команду. В первом, против ПСВ в Лиге чемпионов (29 января), он тоже был удален – через 4 минуты после появления на поле.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
