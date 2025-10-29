«Ливерпуль» пропустил два гола в 1-м тайме во второй игре подряд. Команда Слота уступает «Кристал Пэлас» на своем поле – 0:2
«Ливерпуль» снова пропустил два гола в первой половине.
Команда Арне Слота встречается с «Кристал Пэлас» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Дублем в конце первого тайма отметился Исмаила Сарр.
В матче с «Брентфордом» 25 октября «Ливерпуль» тоже пропустил два мяча к перерыву. Следует отметить, что таких игр до этого не было с апреля.
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 0:2 – Сарр сделал дубль! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
