«Ливерпуль» пропустил два гола в 1-м тайме во второй игре подряд. Команда Слота уступает «Кристал Пэлас» на своем поле – 0:2

«Ливерпуль» снова пропустил два гола в первой половине.

Команда Арне Слота встречается с «Кристал Пэлас» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Дублем в конце первого тайма отметился Исмаила Сарр.

В матче с «Брентфордом » 25 октября «Ливерпуль» тоже пропустил два мяча к перерыву. Следует отметить, что таких игр до этого не было с апреля.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». 0:2 – Сарр сделал дубль! Онлайн-трансляция