У Хвичи 0+1 в 8 матчах Лиги 1. Вингер «ПСЖ» не отличился в игре с «Лорьяном»
Хвича Кварацхелия до сих пор не забил в текущем сезоне Лиги 1.
Сегодня «ПСЖ» сыграл в ничью с «Лорьяном» (1:1) в 10-м туре чемпионата Франции.
Вингер парижан вышел на поле на 62-й минуте, заменив Усмана Дембеле. Грузин не отметился результативными действиями.
Всего в 8 матчах Лиги 1 на счету Хвичи одна голевая передача – в матче с «Брестом» 25 октября.
С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
