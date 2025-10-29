У Хвичи 0+1 в 8 матчах Лиги 1. Вингер «ПСЖ» не отличился в игре с «Лорьяном»

Хвича Кварацхелия до сих пор не забил в текущем сезоне Лиги 1.

Сегодня «ПСЖ » сыграл в ничью с «Лорьяном » (1:1) в 10-м туре чемпионата Франции.

Вингер парижан вышел на поле на 62-й минуте, заменив Усмана Дембеле . Грузин не отметился результативными действиями.

Всего в 8 матчах Лиги 1 на счету Хвичи одна голевая передача – в матче с «Брестом» 25 октября.

С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .