У Хвичи 1-й гол за «ПСЖ» в этом сезоне – «Аталанте» в ЛЧ

Хвича Кварацхелия впервые забил за «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

Парижане принимают «Аталанту» (2:0, перерыв) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кварацхелия забил гол на 39-й минуте, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Ранее в этом сезоне 24-летний вингер забивал только за сборную Грузии .

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .