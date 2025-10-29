У «ПСЖ» 1 победа в 4 последних матчах чемпионата Франции
«ПСЖ» победил только в одном из четырех последних матчей в Лиге 1.
Команда Луиса Энрике разделила очки с «Лорьяном» в 10-м туре – 1:1.
В октябре действующие чемпионы также сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) и «Страсбуром» (3:3). Обыграть удалось только «Брест» (3:0).
Парижане на данный момент идут на первой строчке в таблице с 21 очками в 10 турах. Сравняться с ними могут «Марсель» и «Лион» – по 18 баллов после 9 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
