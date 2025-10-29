Дуэ травмировал бедро в матче с «Лорьяном». Вингера «ПСЖ» унесли на носилках
Дезире Дуэ получил травму в матче с «Лорьяном».
Совершая проход по флангу, вингер «ПСЖ» внезапно упал, схватившись за правое бедро. Поле он покинул на носилках. Как отмечает RMC Sport, вероятно, 20-летний футболист выбыл надолго.
В этом сезоне Дуэ принял участие в 6 матчах Лиги 1 и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
