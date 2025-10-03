Эден Азар: «Бен-Арфа и Какута – лучшие дриблеры, которых я видел. Сейчас таких осталось не так много – Ямаль, Шерки, Доку и Дуэ»

Эден Азар назвал лучших дриблеров, которых видел на поле.

«Хатем Бен-Арфа и Гаэль Какута – два лучших дриблера, которых я видел.

Возможно, они не всегда делали правильный выбор в своей карьере, где-то, конечно, есть о чем сожалеть, историю не перепишешь, но это игроки, которые заставили меня мечтать.

Отличных дриблеров осталось не так много, но есть еще несколько, например, [Райан ] Шерки, [Жереми] Доку , [Дезире ] Дуэ и, конечно же, Ламин Ямаль», – сказал экс-полузащитник «Реала» и «Челси».

Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»