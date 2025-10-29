  • Спортс
  • Алонсо перестал заранее сообщать игрокам «Реала» стартовый состав, чтобы избежать утечек в СМИ (The Athletic)
Алонсо перестал заранее сообщать игрокам «Реала» стартовый состав, чтобы избежать утечек в СМИ (The Athletic)

Хаби Алонсо пытается предотвратить утечки информации из раздевалки «Реала» в СМИ.

Как сообщает The Athletic, тренерский штаб мадридцев попросил соблюдать конфиденциальность, считая, что раздевалка команды должна быть «безопасным местом», откуда ничего не просачивается в прессу.

Кроме того, после утечки стартового состава «Реала» на первый матч клубного чемпионата мира с «Аль-Хилалем», когда стало известно о планах Алонсо выпустить в стартовом составе Гонсало Гарсию, главный тренер мадридцев перестал заранее сообщать игрокам стартовый состав на игры.

Отмечается, что ранее утечки информации вынуждали мадридцев объявлять стартовый состав более чем за два часа до начала матчей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoГонсало Гарсия Торрес
logoчемпионат мира среди клубов
