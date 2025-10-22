У Виртца 2 ассиста в матче с «Айнтрахтом». У хавбека «Ливерпуля» не было результативных действий в 10 матчах подряд
Флориан Виртц отдал два ассиста за 4 минуты в матче Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» играет с «Айнтрахтом» на выезде в 3-м туре общего этапа турнира (5:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 66-й минуте встречи Виртц отдал голевую передачу на Коди Гакпо, а на 70-й ассистировал Доминику Собослаи. Немецкий полузащитник прервал серию из 10 матчей за «Ливерпуль» без голов и ассистов. До этого единственное результативное действие Виртц совершил в первой игре за мерсисайдцев – ассист в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 по пенальти).
Подробная статистика купленного за 116 млн фунтов у «Байера» Виртца доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
