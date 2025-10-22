У Виртца 2 ассиста в матче с «Айнтрахтом». У хавбека «Ливерпуля» не было результативных действий в 10 матчах подряд

Флориан Виртц отдал два ассиста за 4 минуты в матче Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» играет с «Айнтрахтом » на выезде в 3-м туре общего этапа турнира (5:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 66-й минуте встречи Виртц отдал голевую передачу на Коди Гакпо , а на 70-й ассистировал Доминику Собослаи . Немецкий полузащитник прервал серию из 10 матчей за «Ливерпуль » без голов и ассистов. До этого единственное результативное действие Виртц совершил в первой игре за мерсисайдцев – ассист в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 по пенальти).

Подробная статистика купленного за 116 млн фунтов у «Байера» Виртца доступна здесь .