Челестини назвал «Спартак» сложным соперником: «Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. На них тяжело оказывать давление, отбирать мячи»

Фабио Челестини назвал «Спартак» сложным соперником.

ЦСКА одолел красно-белых (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ

— Почему «Спартак» так сложен?

— Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. И не потому, что команда не хотела или не была готова. Это не матчи с «Ростовом» и «Сочи», где команда просто не играла на должном уровне. Здесь же мы были в полном порядке, но «Спартак» создал нам огромное количество проблем.

Они очень хорошо двигались, индивидуально там очень сильные игроки. Все в «Спартаке» хотят играть с мячом, на них тяжело оказывать давление, отбирать мячи. Нам нужно было провести идеальный матч, чтобы доминировать. И идеальный матч нам не удался.

Да, хороший, но этого было недостаточно, чтобы быть лучше именно по игре. Мы почти не запирали соперника на его половине поля, — сказал тренер ЦСКА .