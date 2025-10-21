Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе

Эндрику надоело сидеть на скамейке в «Реале».

ESPN сообщает, что форвард готов покинуть команду в январе, а его представители прорабатывают варианты аренды.

Отмечается, что игра с «Хетафе » в воскресенье стала «последней каплей» для бразильца. 19-летний футболист разминался и готовился выйти на замену, но ему сказали, что он не сыграет. Тогда Эндрик, заметно раздосадованный, пнул бутылку – она вылетела на поле.

Нападающий не провел ни одной минуты в текущем чемпионате Испании . В прошлом сезоне он принял участие в 22 играх Ла Лиги.