Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
Эндрику надоело сидеть на скамейке в «Реале».
ESPN сообщает, что форвард готов покинуть команду в январе, а его представители прорабатывают варианты аренды.
Отмечается, что игра с «Хетафе» в воскресенье стала «последней каплей» для бразильца. 19-летний футболист разминался и готовился выйти на замену, но ему сказали, что он не сыграет. Тогда Эндрик, заметно раздосадованный, пнул бутылку – она вылетела на поле.
Нападающий не провел ни одной минуты в текущем чемпионате Испании. В прошлом сезоне он принял участие в 22 играх Ла Лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
