Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»
Жоан Гаспар считает, что Ламина Ямаля пока нельзя считать лучшим игроком в мире.
«Он не лучший игрок в мире. И в прошлом сезоне не был таковым. Он может стать лучшим, но пока не лучший. Кто может его подстегнуть? Это работа его партнеров по команде и тренера.
Если Ламин не полностью готов [к матчу], то ему лучше притормозить и не играть. Ему нужно выходить на поле, когда он абсолютно готов и нет никаких оправданий. Ему нужны передышка и полное восстановление», – сказал экс-президент «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
