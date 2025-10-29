  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»
10

Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»

Жоан Гаспар считает, что Ламина Ямаля пока нельзя считать лучшим игроком в мире.

«Он не лучший игрок в мире. И в прошлом сезоне не был таковым. Он может стать лучшим, но пока не лучший. Кто может его подстегнуть? Это работа его партнеров по команде и тренера. 

Если Ламин не полностью готов [к матчу], то ему лучше притормозить и не играть. Ему нужно выходить на поле, когда он абсолютно готов и нет никаких оправданий. Ему нужны передышка и полное восстановление», – сказал экс-президент «Барселоны».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
Жоан Гаспар
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кто такой Карвахаль, черт возьми? Был отличным игроком, но уже сдулся. Почему Ямаль должен звонить ему?» Экс-президент «Барсы» Гаспар о стычке игроков
вчера, 15:59
В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)
вчера, 14:52
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
вчера, 13:41
Главные новости
Кто сыграл больше всего матчей в FONBET Кубке России? Только 20% игроков вспоминают эту легенду
4 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
31 минуту назад
Гол Захаряна, «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, награды Канделаки и «Матч ТВ», Морозов признал употребление кокаина и другие новости
сегодня, 04:10
Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться»
сегодня, 03:18
Хотите выиграть ретроджерси Зидана, Роналдо или другой легенды детства? Если да, велком в нашу новую игру!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»
вчера, 22:39
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» разгромил «Энерги», «Бавария» проведет матч в среду
вчера, 22:38
Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»
вчера, 21:57
Кубок Испании. «Негрейра» уступила «Сосьедаду» Захаряна, «Севилья» разгромила «Толедо», «Констанция» проиграла «Жироне»
вчера, 21:50
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка: «Стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе»
вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Суонси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
4 минуты назад
Конте после 1:0 с «Лечче»: «На поле нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом – сердце и ноги»
14 минут назад
Мостовой о том, как в 93-м сожгли его машину: «Если у тебя красивая куртка, то ты уже недоброжелатель, потому что выделялся. Спасала известность, поэтому за нас заступались»
38 минут назад
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
54 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Торпедо» против «Кубань Холдинг», «Факел» сыграет с «Арсеналом» в четверг
сегодня, 05:01
Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина сыграет с «Нантом»
сегодня, 04:53
«Ювентус» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 04:35
Сергей Ташуев: «В СССР травм почти не было — мы были крепкими, жили на улице, питались натурально»
сегодня, 04:00
«Падерборн» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 03:47
Челестини назвал «Спартак» сложным соперником: «Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. На них тяжело оказывать давление, отбирать мячи»
сегодня, 03:36