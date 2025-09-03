«Вест Хэм» и Пакета могут подать в суд на FA из-за срыва трансфера в «Ман Сити». Хавбека обвиняли в намеренном получении карточек
Лукас Пакета может подать в суд на FA.
Ранее полузащитник «Вест Хэма» был оправдан по обвинению в намеренном получении желтых карточек. Сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) добивалась пожизненной дисквалификации игрока.
По информации The Times, Пакета и лондонский клуб рассматривают возможность судебного иска против FA о возмещении ущерба в связи со срывом согласованного трансфера в «Манчестер Сити», который мог принести «молотобойцам» десятки миллионов фунтов.
Отмечается, что в ходе рассмотрения дела Футбольная ассоциация признала, что полагалась лишь на косвенные доказательства – об этом говорится в 314-страничном постановлении суда.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости