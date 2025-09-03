«Вест Хэм» и Пакета могут подать в суд на FA из-за срыва трансфера в «Ман Сити». Хавбека обвиняли в намеренном получении карточек

Лукас Пакета может подать в суд на FA.

Ранее полузащитник «Вест Хэма » был оправдан по обвинению в намеренном получении желтых карточек. Сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) добивалась пожизненной дисквалификации игрока.

По информации The Times, Пакета и лондонский клуб рассматривают возможность судебного иска против FA о возмещении ущерба в связи со срывом согласованного трансфера в «Манчестер Сити », который мог принести «молотобойцам» десятки миллионов фунтов.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела Футбольная ассоциация признала, что полагалась лишь на косвенные доказательства – об этом говорится в 314-страничном постановлении суда.