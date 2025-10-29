  • Спортс
  • Конте после 1:0 с «Лечче»: «На поле нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом – сердце и ноги»
4

Конте после 1:0 с «Лечче»: «На поле нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом – сердце и ноги»

Антонио Конте оценил победу над «Лечче» (1:0) в гостевом матче Серии А.

«Такие матчи никогда не бывают легкими, тем более после такой игры, как с «Интером» (3:1), где ты потратил столько физических и моральных сил. Сегодня мы встречались с хорошей командой, и играть здесь, в Лечче, всегда сложно. В этом плане мы сыграли хорошо, но в заключительной трети поля нам следовало бы действовать лучше.

Мы не рисковали, но именно здесь, на поле, нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом – сердце и ноги, поэтому по ходу матча я то и дело стараюсь сделать так, чтобы все было как надо», – сказал тренер «Наполи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TMW
