  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о 2:1 с «Барсой»: «Очень довольны победой, игрой, проделанной работой, самопожертвованием. «Реал» хорошо действовал без мяча и знал, как доставить сопернику неприятности»
77

Алонсо о 2:1 с «Барсой»: «Очень довольны победой, игрой, проделанной работой, самопожертвованием. «Реал» хорошо действовал без мяча и знал, как доставить сопернику неприятности»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе в класико.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги

«Мы очень довольны победой, игрой, проделанной нами огромной работой, самопожертвованием, тем, как хорошо мы играли. Это была столь необходимая победа для команды и болельщиков. Я видел, как «Бернабеу» трепещет от всего, что происходило в игре. Не только из-за трех очков, эта победа имеет и другое значение».

О том, что ему понравилось

«Было много моментов, в том числе во втором тайме, когда мы контролировали игру. Без мяча мы действовали очень хорошо, очень сплоченно, а с мячом мы знали, как доставить сопернику неприятности».

О том, чем важен этот результат

«[Он важен] не только из-за победы и трех очков, но и из-за уверенности в том, что эта команда может выигрывать важные матчи», – сказал Алонсо

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoКласико
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико
4 минуты назад
Бителло о судействе в матче с «Зенитом»: «Сухой потерял контроль с самого начала. Он зафиксировал слишком много фолов у «Динамо», в нашу пользу вообще не свистел»
18 минут назад
«Лацио» – «Ювентус». 1:0 – Башич забил дальним ударом на 9-й минуте! Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Фанаты «Реала» скандировали «Негрейра, Негрейра» перед отменой первого пенальти в матче с «Барселоной»
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Фиорентина» вырвала ничью с «Болоньей», «Рома» одолела «Сассуоло» в гостях
28 минут назадLive
Зорг о Ямале против «Реала»: «Сегодня ему было непросто – повлияла атмосфера «Бернабеу», возможно. После травмы он еще не вышел на свой уровень»
36 минут назад
Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»
40 минут назад
Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»
51 минуту назад
Итурральде об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Мяч засчитан справедливо, это неосторожный контакт, а не безрассудный. И Пау все равно не успевал»
57 минут назадФото
Ямаль получил 4 из 10 от Marca за матч с «Реалом» – худшую оценку в класико. У Беллингема 9, у Мбаппе, Шченсного и Милитао – 8
59 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
11 минут назадLive
Бурруль об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Столкновение произошло потому, что он прыгнул выше, а Пау находился за спиной. У руки естественное движение»
16 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
22 минуты назад
Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко
27 минут назад
Оздоев сделал дубль в матче с «Волосом». У хавбека ПАОК 5 (3+2) очков в 8 матчах чемпионата Греции
33 минуты назад
Мусаев об 1:0 с «Рубином»: «Победа «Краснодара» заслуженная, но нельзя допускать такую игру, как во 2-м тайме. Есть претензии к вышедшим на замену»
39 минут назад
Соболев сыграл 42 матча в CS в октябре. Нападающий ранее перестал играть в Доту
сегодня, 19:12Киберспорт
Каррагер о Габриэле: «Никто в АПЛ не влияет на игру сильнее – даже Холанд. Подумайте о сухих матчах «Арсенала», о том, как он опасен на стандартах»
сегодня, 19:00
Бителло о судействе с «Зенитом»: «Были фолы как в пользу «Динамо», так и в пользу соперника, которые судья не свистнул. Но это часть футбола»
сегодня, 18:52
Гол Виктора Са принес «Краснодару» победу над «Рубином» – 1:0
сегодня, 18:40