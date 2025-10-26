Алонсо о 2:1 с «Барсой»: «Очень довольны победой, игрой, проделанной работой, самопожертвованием. «Реал» хорошо действовал без мяча и знал, как доставить сопернику неприятности»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о победе в класико.

Мадридский клуб обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги .

«Мы очень довольны победой, игрой, проделанной нами огромной работой, самопожертвованием, тем, как хорошо мы играли. Это была столь необходимая победа для команды и болельщиков. Я видел, как «Бернабеу» трепещет от всего, что происходило в игре. Не только из-за трех очков, эта победа имеет и другое значение».

О том, что ему понравилось

«Было много моментов, в том числе во втором тайме, когда мы контролировали игру. Без мяча мы действовали очень хорошо, очень сплоченно, а с мячом мы знали, как доставить сопернику неприятности».

О том, чем важен этот результат

«[Он важен] не только из-за победы и трех очков, но и из-за уверенности в том, что эта команда может выигрывать важные матчи», – сказал Алонсо .