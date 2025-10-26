  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг о словах Ямаля: «Он не говорил, что «Реал» жульничает, это немного преувеличено. Карвахаль мог позвонить ему, а не жестикулировать на поле»
101

Де Йонг о словах Ямаля: «Он не говорил, что «Реал» жульничает, это немного преувеличено. Карвахаль мог позвонить ему, а не жестикулировать на поле»

Френки де Йонг прокомментировал скандальные слова Ламина Ямаля.

Сегодня «Барселона» проиграла «Реалу» со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги. Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

В концовке матча и после финального свистка между игроками команды вспыхивали стычки. 

– Что случилось в концовке?

– Я не видел ситуации. Я не видел ее, потому что был на поле и видел только кучу игроков и тренеров.

– А что было в случае с Ламином?

– Когда прозвучал финальный свисток, многие подошли к Ламину. Я думаю, их реакция немного преувеличена. Просто спросите их.

– Чего вам сегодня не хватало?

– В первом тайме мы не очень хорошо владели мячом, а они были очень опасны. Во втором тайме мы контролировали ход игры, но испытывали трудности с тем, чтобы создавать опасные моменты.

Карвахаль – капитан Ламина в сборной...

– Можно позвонить ему лично. Если ты партнер Ламина по команде и знаешь его, ты можешь позвонить ему, вместо того чтобы жестикулировать на поле.

– Как вы думаете, Ламин был неправ, когда сказал, что «Реал» жульничает?

– Ламин не говорил, что они жульничают. Он был на стриме Кингс Лиги, его поставили в такие условия, но Ламин не говорил этого напрямую. Это немного преувеличено, – сказал полузащитник «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛамин Ямаль
logoРеал Мадрид
logoКласико
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико
3 минуты назад
Бителло о судействе в матче с «Зенитом»: «Сухой потерял контроль с самого начала. Он зафиксировал слишком много фолов у «Динамо», в нашу пользу вообще не свистел»
17 минут назад
«Лацио» – «Ювентус». 1:0 – Башич забил дальним ударом на 9-й минуте! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Фанаты «Реала» скандировали «Негрейра, Негрейра» перед отменой первого пенальти в матче с «Барселоной»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Фиорентина» вырвала ничью с «Болоньей», «Рома» одолела «Сассуоло» в гостях
27 минут назадLive
Зорг о Ямале против «Реала»: «Сегодня ему было непросто – повлияла атмосфера «Бернабеу», возможно. После травмы он еще не вышел на свой уровень»
35 минут назад
Победный гол «Реала» в класико нужно было отменить из-за фола Хейсена на Кубарси, считает экс-судья Фернандес: «Удар показался мне сильным. ВАР следовало вмешаться»
39 минут назад
Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»
50 минут назад
Итурральде об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Мяч засчитан справедливо, это неосторожный контакт, а не безрассудный. И Пау все равно не успевал»
56 минут назадФото
Ямаль получил 4 из 10 от Marca за матч с «Реалом» – худшую оценку в класико. У Беллингема 9, у Мбаппе, Шченсного и Милитао – 8
58 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
10 минут назадLive
Бурруль об ударе Хейсена локтем в шею Кубарси перед голом Беллингема: «Столкновение произошло потому, что он прыгнул выше, а Пау находился за спиной. У руки естественное движение»
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
21 минуту назад
Максименко сравнялся с Филимоновым по числу матчей за «Спартак» – по 211. Среди вратарей больше только у Дасаева и Маслаченко
26 минут назад
Оздоев сделал дубль в матче с «Волосом». У хавбека ПАОК 5 (3+2) очков в 8 матчах чемпионата Греции
32 минуты назад
Мусаев об 1:0 с «Рубином»: «Победа «Краснодара» заслуженная, но нельзя допускать такую игру, как во 2-м тайме. Есть претензии к вышедшим на замену»
38 минут назад
Соболев сыграл 42 матча в CS в октябре. Нападающий ранее перестал играть в Доту
сегодня, 19:12Киберспорт
Каррагер о Габриэле: «Никто в АПЛ не влияет на игру сильнее – даже Холанд. Подумайте о сухих матчах «Арсенала», о том, как он опасен на стандартах»
сегодня, 19:00
Бителло о судействе с «Зенитом»: «Были фолы как в пользу «Динамо», так и в пользу соперника, которые судья не свистнул. Но это часть футбола»
сегодня, 18:52
Гол Виктора Са принес «Краснодару» победу над «Рубином» – 1:0
сегодня, 18:40