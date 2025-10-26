Де Йонг о словах Ямаля: «Он не говорил, что «Реал» жульничает, это немного преувеличено. Карвахаль мог позвонить ему, а не жестикулировать на поле»

Френки де Йонг прокомментировал скандальные слова Ламина Ямаля.

Сегодня «Барселона » проиграла «Реалу » со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги . Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

В концовке матча и после финального свистка между игроками команды вспыхивали стычки.

– Что случилось в концовке?

– Я не видел ситуации. Я не видел ее, потому что был на поле и видел только кучу игроков и тренеров.

– А что было в случае с Ламином?

– Когда прозвучал финальный свисток, многие подошли к Ламину. Я думаю, их реакция немного преувеличена. Просто спросите их.

– Чего вам сегодня не хватало?

– В первом тайме мы не очень хорошо владели мячом, а они были очень опасны. Во втором тайме мы контролировали ход игры, но испытывали трудности с тем, чтобы создавать опасные моменты.

– Карвахаль – капитан Ламина в сборной...

– Можно позвонить ему лично. Если ты партнер Ламина по команде и знаешь его, ты можешь позвонить ему, вместо того чтобы жестикулировать на поле.

– Как вы думаете, Ламин был неправ, когда сказал, что «Реал» жульничает?

– Ламин не говорил, что они жульничают. Он был на стриме Кингс Лиги, его поставили в такие условия, но Ламин не говорил этого напрямую. Это немного преувеличено, – сказал полузащитник «Барселоны».