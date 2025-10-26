Хавбек «Ростова» Миронов о класико: «3:0 от «Реала». Я просто болею за них»

Алексей Миронов ожидает разгромной победы «Реала» в матче с «Барселоной».

Команды сегодня проведут класико в рамках 10-го тура Ла Лиги . Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

– Прогноз на класико?

– «Реал »!

– За счет чего?

– Я просто болею за них, вот и все.

– Счет?

– 3:0.

– Может ли «Реал» побороться в этом сезоне за Лигу чемпионов?

– Конечно, может. С таким составом, игроками, – сказал полузащитник «Ростова » Миронов .