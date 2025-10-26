Хавбек «Ростова» Миронов о класико: «3:0 от «Реала». Я просто болею за них»
Алексей Миронов ожидает разгромной победы «Реала» в матче с «Барселоной».
Команды сегодня проведут класико в рамках 10-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.
– Прогноз на класико?
– «Реал»!
– За счет чего?
– Я просто болею за них, вот и все.
– Счет?
– 3:0.
– Может ли «Реал» побороться в этом сезоне за Лигу чемпионов?
– Конечно, может. С таким составом, игроками, – сказал полузащитник «Ростова» Миронов.
