Тедеев об 1:1 с «Локо»: «Судьи бездарнейшим образом повели себя, когда «Акрон» мог выйти один на один. Не помешало бы проявить уважение – следить за эпизодами, оставаться незаметными»
«Акрон» сыграл вничью с железнодорожниками (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Матч обслуживала бригада судей во главе с Антоном Фроловым.
«Ключевой момент произошел во втором тайме, когда наша команда выскакивала в контратаку, трое футболистов выбегали на простор, была возможность вывести игрока один на один. Но здесь судьи, которые достаточно хорошо отработали, допустили ошибку.
Вот в такой ключевой эпизод повести себя таким бездарнейшим образом – это сильно расстроило. Это была возможность забить гол, некий буллит, когда на простор выскакивает игрок. И тут футболиста держат за руки, за ноги, за майку, а судьи своими действиями не дают войти этому игроку в нужную зону.
Судьям вообще не нужно понимать, кто играет: «Локомотив», «Акрон», «Спартак» или кто‑то еще. Не надо знать соперников, достаточно понимать, что это футболисты, они много трудятся, работают перед тем, как выйти на поле. И проявить немножко уважения им бы не помешало.
Следи за такими эпизодами, делай все, чтобы оставаться незаметным. Судья – это фигура, которую не должно быть видно, а мы обращаем внимание на такого рода нюансы», – заявил главный тренер «Акрона» Тедеев.