  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смородская про 1:1 с «Акроном»: «Безобразие! Причина – недонастрой «Локомотива». Они посчитали, что все будет легко, а получилось не очень»
10

Смородская про 1:1 с «Акроном»: «Безобразие! Причина – недонастрой «Локомотива». Они посчитали, что все будет легко, а получилось не очень»

Ольга Смородская возмущена ничьей «Локомотива» с «Акроном».

Матч 13‑го тура Мир РПЛ закончился со счетом 1:1.

«То, что «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном», – это безобразие!

Но здесь причиной, конечно же, стал недонастрой команды: они посчитали, что легко все у них будет в этом матче, а получилось не очень легко», – сказала бывший президент «Локо» Смородская.

Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков и на данный момент лидирует в РПЛ. «Акрон» с 12 очками идет на 12‑м месте.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoОльга Смородская
психология
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владелец «Акрона» про 1:1: «Дзюбы не хватило на угловом, когда нам забивали. «Локомотив» был лучше последние 15-20 минут»
сегодня, 13:01
Галактионов про 1:1 с «Акроном»: «Поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое, это влияет на связочно‑мышечный аппарат. Старались играть проще в каких-то моментах»
сегодня, 12:59
Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек. Защитник «Локо» получил 4-ю желтую в сезоне за фол на Беншимоле
сегодня, 12:11
«Локомотив» 16 матчей подряд не проигрывает в основное время. Дальше – «Зенит»
сегодня, 12:04
Главные новости
«Зенит» – «Динамо». Глушенков, Тюкавин, Энрике и Бителло играют. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Фрайбург», «Штутгарт» против «Майнца»
3 минуты назадLive
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» не выиграл у «Акрона»
3 минуты назадLive
Ямаль, Винисиус, Рэшфорд, Мбаппе, Педри, Беллингем, де Йонг, Гюлер – в старте на матч «Реала» и «Барсы»
20 минут назад
«Шанхай» Слуцкого вырвал 2:2 на 100-й минуте, но упустил шанс сравняться с лидером чемпионата Китая за 2 тура до конца. Оба конкурента потеряли очки
26 минут назадВидео
«Реал» – «Барселона». Мбаппе, Ямаль, Винисиус, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Сассуоло»
31 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Кристал Пэлас», «Ман Сити» в гостях у «Астон Виллы», «Эвертон» против «Тоттенхэма»
32 минуты назадLive
Беншимол о том, что схватился за пах после гола «Локомотиву»: «Повторил празднование Бонифасе, которого очень уважаю. Если в Европе это разрешено, почему нельзя в России?»
35 минут назад
«Зенит» начнет матч с «Динамо» без номинальных форвардов. У москвичей в старте их трое – Тюкавин, Сергеев и Маухуб
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Фрайбург». Гримальдо и Куанса играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Дуглас Сантос из-за повреждения не сыграет с «Динамо». Защитник «Зенита» травмировался на тренировке
10 минут назад
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». 1:0 – Кэш забил на 19-й. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Мостовой о класико: «Отдаю преимущество «Реалу», скорее всего, они выиграют у «Барсы» в один мяч. Но что будет в итоге – никто не знает. Футбол – это не наука!»
19 минут назад
«Пари НН» прервал серию из 7 поражений ничьей с «Балтикой». Перед матчем священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены»
20 минут назад
«Пари НН» и «Балтика» не забили голов – 0:0
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Лилль» принимает «Мец», «Ницца» против «Ренна»
33 минуты назадLive
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Дьокереш, Сака, Эзе играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
Гладилин о Максименко: «Зачем «Спартаку» Сафонов? Саша ничем не хуже в хорошей форме, он может быть надежным вратарем»
36 минут назад
«Локомотив» в 5-й раз подряд отыгрался в РПЛ, уступая в счете. Это самая длинная серия камбэков команды с 2006 года
41 минуту назад