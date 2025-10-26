Смородская про 1:1 с «Акроном»: «Безобразие! Причина – недонастрой «Локомотива». Они посчитали, что все будет легко, а получилось не очень»

Ольга Смородская возмущена ничьей «Локомотива» с «Акроном».

Матч 13‑го тура Мир РПЛ закончился со счетом 1:1.

«То, что «Локомот ив» сыграл вничью с «Акроном », – это безобразие!

Но здесь причиной, конечно же, стал недонастрой команды: они посчитали, что легко все у них будет в этом матче, а получилось не очень легко», – сказала бывший президент «Локо» Смородская .

Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков и на данный момент лидирует в РПЛ . «Акрон» с 12 очками идет на 12‑м месте.