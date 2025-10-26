Смородская про 1:1 с «Акроном»: «Безобразие! Причина – недонастрой «Локомотива». Они посчитали, что все будет легко, а получилось не очень»
Ольга Смородская возмущена ничьей «Локомотива» с «Акроном».
Матч 13‑го тура Мир РПЛ закончился со счетом 1:1.
«То, что «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном», – это безобразие!
Но здесь причиной, конечно же, стал недонастрой команды: они посчитали, что легко все у них будет в этом матче, а получилось не очень легко», – сказала бывший президент «Локо» Смородская.
Команда Михаила Галактионова набрала 27 очков и на данный момент лидирует в РПЛ. «Акрон» с 12 очками идет на 12‑м месте.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости