Аморим про 4:2 с «Брайтоном»: «Хорошие ощущения, три очка дома. «МЮ» страдал в конце, но учится реагировать на плохие моменты»
«Хорошие ощущения. Три очка дома. Мы хорошо играли, а в конце страдали – в какой-то степени по своей вине.
Наши игроки делали все. Они были подвижны, играли с мячом, выбивали, когда было необходимо. Хорошая игра.
«Брайтон» – талантливая команда, хорошо работающая с мячом. Она воспользовалась полученным в конце импульсом и взяла игру под контроль, но мы учимся реагировать на плохие моменты. Сегодня мы снова это сделали.
После третьего гола шум на стадионе стал необычным, я впервые услышал этот звук, ощутил эту атмосферу. Хороший момент.
Сегодня надо насладиться победой, но завтра нужно готовиться к новой игре. Если взглянуть на таблицу, одна неделя может все изменить. Порой очень сложно получить хорошие эмоции в нашем клубе, так что нам нужно испытывать страх возвращения [плохих результатов].
Можно обладать всеми талантами мира, но если в этой лиге ты не бьешься, то шансов у тебя нет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».