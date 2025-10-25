Аморим про 4:2 с «Брайтоном»: «Хорошие ощущения, три очка дома. «МЮ» страдал в конце, но учится реагировать на плохие моменты»

Рубен Аморим доволен победой над «Брайтоном» (4:2) в АПЛ.

«Хорошие ощущения. Три очка дома. Мы хорошо играли, а в конце страдали – в какой-то степени по своей вине.

Наши игроки делали все. Они были подвижны, играли с мячом, выбивали, когда было необходимо. Хорошая игра.

«Брайтон » – талантливая команда, хорошо работающая с мячом. Она воспользовалась полученным в конце импульсом и взяла игру под контроль, но мы учимся реагировать на плохие моменты. Сегодня мы снова это сделали.

После третьего гола шум на стадионе стал необычным, я впервые услышал этот звук, ощутил эту атмосферу. Хороший момент.

Сегодня надо насладиться победой, но завтра нужно готовиться к новой игре. Если взглянуть на таблицу, одна неделя может все изменить. Порой очень сложно получить хорошие эмоции в нашем клубе, так что нам нужно испытывать страх возвращения [плохих результатов].

Можно обладать всеми талантами мира, но если в этой лиге ты не бьешься, то шансов у тебя нет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».