  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим про 4:2 с «Брайтоном»: «Хорошие ощущения, три очка дома. «МЮ» страдал в конце, но учится реагировать на плохие моменты»
11

Аморим про 4:2 с «Брайтоном»: «Хорошие ощущения, три очка дома. «МЮ» страдал в конце, но учится реагировать на плохие моменты»

Рубен Аморим доволен победой над «Брайтоном» (4:2) в АПЛ.

«Хорошие ощущения. Три очка дома. Мы хорошо играли, а в конце страдали – в какой-то степени по своей вине.

Наши игроки делали все. Они были подвижны, играли с мячом, выбивали, когда было необходимо. Хорошая игра.

«Брайтон» – талантливая команда, хорошо работающая с мячом. Она воспользовалась полученным в конце импульсом и взяла игру под контроль, но мы учимся реагировать на плохие моменты. Сегодня мы снова это сделали.

После третьего гола шум на стадионе стал необычным, я впервые услышал этот звук, ощутил эту атмосферу. Хороший момент.

Сегодня надо насладиться победой, но завтра нужно готовиться к новой игре. Если взглянуть на таблицу, одна неделя может все изменить. Порой очень сложно получить хорошие эмоции в нашем клубе, так что нам нужно испытывать страх возвращения [плохих результатов].

Можно обладать всеми талантами мира, но если в этой лиге ты не бьешься, то шансов у тебя нет», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6395 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoБрайтон
Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль
сегодня, 19:06
«Это сильнейший «МЮ» за последнее время. Он хорошо организован, там невероятные игроки, и они наказали нас за ошибки». Уэлбек про 2:4 с манкунианцами
сегодня, 18:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Брайтон», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Челси» проиграл «Сандерленду»
сегодня, 18:26
Главные новости
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 3:2 – Салах забил. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Криштиану Роналду: «Рад забить 950-й гол и помочь «Аль-Насру»! Всегда жажду большего!»
5 минут назад
В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти после ВАР за фол ван Дейка на Уаттара на линии штрафной. Игор Тиаго забил
19 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» и «Кремонезе» сыграли вничью, «Ювентус» встретится с «Лацио» в воскресенье
22 минуты назад
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет
23 минуты назад
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»
33 минуты назад
Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
36 минут назад
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
42 минуты назад
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
50 минут назад
Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» об отказе Боатенга от стажировки в клубе: «Джером не хочет, чтобы клуб пострадал из-за текущих спорных обсуждений, связанных с его персоной»
1 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 19:02Live
38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»
13 минут назад
Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»
16 минут назад
Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон
28 минут назад
Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»
56 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
сегодня, 19:59
Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»
сегодня, 19:53
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Ошибся, главное – легче относиться к этому. Все поддержали меня. Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии»
сегодня, 19:30
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
сегодня, 19:13