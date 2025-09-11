38-летний Варди о возрасте: «Это всего лишь цифра. Пока мои ноги работают как раньше, я продолжу играть. Я отдам все ради «Кремонезе»
Джейми Варди не считает возраст помехой для хорошей игры.
38-летний нападающий этим летом покинул «Лестер», а затем присоединился к «Кремонезе».
Англичанину задали вопрос, по-прежнему ли он и другие игроки, такие как Кевин де Брюйне и Лука Модрич, которые также перешли в Серию А этим летом, мотивированы выступать на самом высоком уровне.
«Вы, должно быть, один из тех, кто сомневается. Мне придется доказать, что вы ошибаетесь.
Для меня возраст – это всего лишь цифра. Пока мои ноги работают так же, как раньше, и оставаться такими же свежими, я продолжу играть. Сейчас ничто не указывает на то, что обороты сбавятся, поэтому я буду продолжать и отдам все ради этого клуба.
Я выучу итальянский, но [пока] это не проблема: у футбола есть свой язык – язык мяча», – сказал Варди.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости