38-летний Варди о возрасте: «Это всего лишь цифра. Пока мои ноги работают как раньше, я продолжу играть. Я отдам все ради «Кремонезе»

Джейми Варди не считает возраст помехой для хорошей игры.

38-летний нападающий этим летом покинул «Лестер», а затем присоединился к «Кремонезе ».

Англичанину задали вопрос, по-прежнему ли он и другие игроки, такие как Кевин де Брюйне и Лука Модрич , которые также перешли в Серию А этим летом, мотивированы выступать на самом высоком уровне.

«Вы, должно быть, один из тех, кто сомневается. Мне придется доказать, что вы ошибаетесь.

Для меня возраст – это всего лишь цифра. Пока мои ноги работают так же, как раньше, и оставаться такими же свежими, я продолжу играть. Сейчас ничто не указывает на то, что обороты сбавятся, поэтому я буду продолжать и отдам все ради этого клуба.

Я выучу итальянский, но [пока] это не проблема: у футбола есть свой язык – язык мяча», – сказал Варди .