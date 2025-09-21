У «Кремонезе» 8 очков в 4 турах. Это лучший старт для новичка Серии А с 2012 года

«Кремонезе» выдал лучший старт для новичка Серии А в первых 4 турах.

Клуб, за который выступает Джейми Варди, набрал 8 очков после 4 матчей чемпионата – 2 победы и 2 ничьих. Это лучший старт для новичка высшего дивизиона за 13 лет. В 2012-м «Сампдория» набрала 9 очков в 4 турах.

На данный момент «Кремонезе» занимает 6-е место в таблице Серии А.

