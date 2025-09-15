Джейми Варди: «Дель Пьеро был моим кумиром в детстве. Смотреть, как он забивает, было невероятно. Теперь я в Серии А, хочу делать то же»

Джейми Варди рассказал, что Алессандро Дель Пьеро был его кумиром.

38-летний нападающий этим летом покинул «Лестер», а затем присоединился к «Кремонезе».

«Когда я был маленьким, это был Дель Пьеро. Смотреть, как он играет, было невероятно. Наблюдать за тем, как он забивает каждую неделю, было для меня вдохновением.

Теперь, оказавшись здесь [в Серии А], я хочу делать то же самое – это очень захватывающе», – сказал нападающий «Кремонезе ».