Джейми Варди: «Дель Пьеро был моим кумиром в детстве. Смотреть, как он забивает, было невероятно. Теперь я в Серии А, хочу делать то же»
Джейми Варди рассказал, что Алессандро Дель Пьеро был его кумиром.
38-летний нападающий этим летом покинул «Лестер», а затем присоединился к «Кремонезе».
«Когда я был маленьким, это был Дель Пьеро. Смотреть, как он играет, было невероятно. Наблюдать за тем, как он забивает каждую неделю, было для меня вдохновением.
Теперь, оказавшись здесь [в Серии А], я хочу делать то же самое – это очень захватывающе», – сказал нападающий «Кремонезе».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
