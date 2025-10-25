«Ливерпуль» пропустил два гола в 1-м тайме – такого не было с апреля. Команда Слота проигрывает «Брентфорду», отставая и по количеству ударов

«Ливерпуль» проиграл первый тайм матча против «Брентфорда».

Команда Арне Слота пропустила на 5-й и 45-й минутах игры 9-го тура АПЛ . Милош Керкез сумел отыграть один гол на 5-й добавленной.

В последний раз до этого дня «Ливерпуль» пропускал два гола в первой половине в апреле в гостях у «Фулхэма».

«Брентфорд» бил чаще соперника (9 против 7 ударов), больше раз попал в створ (4 против 3), но меньше владел мячом (32,2% против 67,8%).

«Брентфорд» – «Ливерпуль». 2:1 – Керкез отыграл один мяч. Онлайн-трансляция