14

У «Крыльев» одна победа в 10 последних матчах РПЛ – над «Сочи». Сегодня команда Адиева уступила ЦСКА

«Крылья Советов» выиграли только 1 из 10 последних матчей в Мир РПЛ.

Команда под руководством Магомеда Адиева уступила ЦСКА (0:1) в выездном матче 13-го тура чемпионата России. 

Таким образом, у «Крыльев» только 1 победа в 10 последних матчах РПЛ – над «Сочи» (2:0). У клуба из Самары также 3 ничьих и 6 поражений на этом отрезке. 

1 ноября «Крылья» проведут гостевой матч с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре Премьер-лиги. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoМагомед Адиев
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
