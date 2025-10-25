У «Крыльев» одна победа в 10 последних матчах РПЛ – над «Сочи». Сегодня команда Адиева уступила ЦСКА
«Крылья Советов» выиграли только 1 из 10 последних матчей в Мир РПЛ.
Команда под руководством Магомеда Адиева уступила ЦСКА (0:1) в выездном матче 13-го тура чемпионата России.
Таким образом, у «Крыльев» только 1 победа в 10 последних матчах РПЛ – над «Сочи» (2:0). У клуба из Самары также 3 ничьих и 6 поражений на этом отрезке.
1 ноября «Крылья» проведут гостевой матч с махачкалинским «Динамо» в 14-м туре Премьер-лиги.
