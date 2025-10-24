  • Спортс
  • Ерохин про «Зенит»: «На игры с командами из Москвы и первой шестерки настрой всегда максимальный. Встречи со «Спартаком» стоят особняком, ничья – как поражение»
28

Ерохин про «Зенит»: «На игры с командами из Москвы и первой шестерки настрой всегда максимальный. Встречи со «Спартаком» стоят особняком, ничья – как поражение»

Александр Ерохин назвал игры со «Спартаком» особенно принципиальными.

– Насколько для «Зенита» принципиальны матчи с «Динамо»?

– На игры с командами из Москвы и первой шестерки настрой всегда максимальный. Конечно, встречи со «Спартаком» стоят особняком, но и те, о которых мы говорим, тоже принципиальны. Плюс очень важно не терять очки с прямыми конкурентами. Так что этот матч – один из основных в борьбе за первое место.

– Можно ли сказать, что по ходу этого сезона «Зенит» после не совсем удачного старта оттолкнулся от игры со «Спартаком»?

– Тогда мы сыграли вничью. А такой результат вне зависимости от соперника – это как поражение. Другое дело, что важна правильная реакция на следующие матчи. Хороший коллектив как раз в такие моменты и сплачивается.

Кстати, у нас даже на тренировках бывает, что играем жестко и неуступчиво, потому что никто не согласен с нынешним местом «Зенита». Хотим через упорство и труд переломить этот момент, – сказал полузащитник петербуржцев.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
