Губерниев о санкциях США в адрес «Лукойла»: «Трамп не может помешать «Спартаку» найти нормального тренера. Выгнать Станковича!»

Дмитрий Губерниев высказался о санкциях США против «Лукойла».

«Санкции отражаются очень серьезно на компаниях, тем более это нефть. Безусловно, так или иначе это скажется на «Спартаке». Верю ли, что руководители клуба справятся с трудностями? Да, безусловно!

Выгнать Станковича и взять другого тренера! Несмотря на санкции, найти нормального тренера «Спартаку» Трамп помешать не может», – сказал комментатор и телеведущий.