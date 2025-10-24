Губерниев о санкциях США в адрес «Лукойла»: «Трамп не может помешать «Спартаку» найти нормального тренера. Выгнать Станковича!»
Дмитрий Губерниев высказался о санкциях США против «Лукойла».
«Санкции отражаются очень серьезно на компаниях, тем более это нефть. Безусловно, так или иначе это скажется на «Спартаке». Верю ли, что руководители клуба справятся с трудностями? Да, безусловно!
Выгнать Станковича и взять другого тренера! Несмотря на санкции, найти нормального тренера «Спартаку» Трамп помешать не может», – сказал комментатор и телеведущий.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?1733 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
