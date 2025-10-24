  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» играет за счет качества футболистов, а не за счет тренерской мысли. Вернется Станкович или нет – особой разницы нет». Генич о красно-белых
12

«Спартак» играет за счет качества футболистов, а не за счет тренерской мысли. Вернется Станкович или нет – особой разницы нет». Генич о красно-белых

Константин Генич оценил возвращение Деяна Станковича после дисквалификации.

Тренер руководил «Спартаком» в матче Fonbet Кубка России против «Динамо» Махачкала (3:1).

– Возвращение Станковича на тренерскую скамейку – большое подспорье для «Спартака»?

Деян Станкович вернулся на тренерскую скамейку после дисквалификации, и «Спартак» сразу одержал важную победу в Кубке России назло хейтерам.

Многие говорили и считали, наверное, такое мнение имеет право на жизнь, что без Станковича, пока он был на трибуне, а не на тренерской скамейке, «Спартак» чувствовал себя спокойнее и увереннее на футбольном поле.

Но вот сейчас в Махачкале практически вторым составом «Спартак» одержал победу в Кубке, и Станкович как раз командой руководил от кромки.

Надо понимать, каким Станкович вернется после дисквалификации. Если опять будет размахивать руками, ругаться с судьями, очень эмоционально реагировать на каждое действие арбитров, игроков и болельщиков, словно безумный Шляпник из «Алисы в стране чудес», то, конечно, это все будет передаваться команде.

Где-то это волнение будет сказываться на футболистах, на игре и каких-то технических элементах. Если Станкович будет прежним, то вряд ли это будет что-то хорошее. Если же тренер «Спартака» будет таким, как в начале сезона, то, возможно, его спокойствие передастся и команде.

Не знаю. Что со Станковичем у кромки поля, что со Станковичем на трибуне в период дисквалификации – «Спартак» выглядит командой дисбалансированной.

Приобретения, которые сделаны в оборону, пока дивидендов «Спартаку» не принесли, команда пропускает практически в каждом матче и много позволяет соперникам.

В прошлом году на этом отрезке «Спартак» выдавал яркие фестивальные матчи, играл очень круто. Сейчас, к сожалению, «Спартак», мягко говоря, выглядит не очень убедительно.

А вернется Станкович или не вернется, мне кажется, особой разницы нет. «Спартак» играет за счет качества своих игроков, а не за счет какой-то тренерской мысли, – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Генич
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» требует взыскать с «Химок» 10 млн рублей, «Оренбург» – 91 млн
13 минут назад
Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»
38 минут назад
В футболе много Луисов Гарсий. А какого ждут в «Спартаке»?
50 минут назадТесты и игры
Запустилось приложение футбольной статистики ГОЛ!
сегодня, 07:30
Солари об адаптации в России: «Самым сложным было привыкнуть к играм в мороз. Начал изучать английский. Может, со временем приступлю и к русскому»
сегодня, 06:57
«Артета не обязан что-то выиграть, но, чтобы его простили, «Арсеналу» нужно чертовское невезение и оставаться конкурентоспособным до конца». Мерфи об АПЛ и ЛЧ
сегодня, 06:23
Победы «Краснодара» и «Локо», золото Мельниковой на ЧМ, 5:0 в дерби «Спартака» и «Динамо», новый контракт Месси и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Милан» против «Пизы», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
сегодня, 05:13
Генсек РФС: «РПЛ молодеет. В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше»
сегодня, 04:55
Рэшфорд перед класико: «Барса» не в лучшей форме, но все равно в хорошем положении. Покажем свою лучшую версию – станем одной из лучших команд в мире»
сегодня, 04:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Униона», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»
15 минут назад
Чемпионат Англии. «Лидс» против «Вест Хэма», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
28 минут назад
Лига конференций. «Риека» и «Спарта» доиграют матч, прерванный из-за ливня
45 минут назад
Солари о частой смене состава и схем в «Спартаке»: «Понимаем идею тренера и знаем, что можем стать намного сильнее. Игроки тоже должны быть самокритичными»
54 минуты назад
Канчельскис о том, почему Батракова не будет в АПЛ: «Проблема не в габаритах, а в политической ситуации. Переход в Европу рано или поздно случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет»
сегодня, 07:40
Павлюченко об ужесточении лимита: «Я бы начал с помощи ДЮСШ. Создадим там хорошие условия – вырастим отличное поколение. Не хуже, чем в Европе»
сегодня, 07:25
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси против «Нэшвилла»
сегодня, 07:10
Губернатор Федорищев о возможном увольнении Адиева из «Крыльев»: «Это не так»
сегодня, 06:40
«Милан» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 05:55
Адвокат о наказании для судьи Захарова, ударившего пешехода: «Либо штраф, либо условный срок, скорее всего»
сегодня, 05:45