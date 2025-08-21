Ринат Билялетдинов: «Над «Спартаком» навис какой-то злой рок, команда в подавленном состоянии. Может, им в церковь сходить?»
Ринат Билялетдинов высказался о неудачном старте сезона для «Спартака».
Команда Деяна Станковича занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 5 очков после 5 туров.
«Осенью 2024 года «Спартак» был скоростной и монолитной командой. Его называли фаворитом гонки за чемпионство. Но все сломалось после поражения от «Рубина». Именно тогда команда надломилась.
Считаю, что надлом еще не исправлен, команда находится в подавленном состоянии. Да и в тренере нет той зажигательной энергии, которую раньше даже в неудачных матчах можно было почувствовать. Над командой навис какой-то злой рок. Может, им в церковь сходить?» – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Бизнес Online»
