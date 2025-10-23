Экс-игрок «Арсенала» Алиадьер: «Экитике хорошо начал, но «Ливерпуль» потратил 130 млн фунтов на Исака – он не будет сидеть на скамейке. Сложно найти баланс, Слоту придется справляться с их эго»

Жереми Алиадьер высказался о высокой конкуренции в атаке «Ливерпуля».

«Я сочувствую Арне Слоту , у которого есть два дорогих нападающих, но, в конце концов, Юго Экитике заслуживает выходить в стартовом составе.

Он хорошо начал сезон, а потом они потратили 130 миллионов фунтов на Исака . Как его вписать? Исаку нужно набирать форму, чтобы получать игровое время, он не будет сидеть на скамейке запасных весь сезон.

Не будем забывать, что помимо этих двух игроков есть еще и лучший футболист АПЛ в прошлом сезоне Мохамед Салах . Слот не может просто начать играть по схеме 4-4-2 и сказать Салаху, что ему нужно больше отрабатывать в обороне, чтобы приспособиться к схеме с двумя нападающими. Справиться с этим непросто.

На месте Экитике, который был основным игроком в начале сезона, много забивал и вносил свой вклад в игру, я бы понимал, что Исаку нужно игровое время, но был бы недоволен, что сел в запас. В начале сезона он решал исход матчей.

Сложно найти правильный баланс, особенно с такими важными игроками, как Экитике и Исак. Слоту придется справляться еще и с их эго», – сказал Жереми Алиадьер в интервью WhichBookie.