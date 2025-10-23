  • Спортс
  Экс-игрок «Арсенала» Алиадьер: «Экитике хорошо начал, но «Ливерпуль» потратил 130 млн фунтов на Исака – он не будет сидеть на скамейке. Сложно найти баланс, Слоту придется справляться с их эго»
3

Экс-игрок «Арсенала» Алиадьер: «Экитике хорошо начал, но «Ливерпуль» потратил 130 млн фунтов на Исака – он не будет сидеть на скамейке. Сложно найти баланс, Слоту придется справляться с их эго»

Жереми Алиадьер высказался о высокой конкуренции в атаке «Ливерпуля».

«Я сочувствую Арне Слоту, у которого есть два дорогих нападающих, но, в конце концов, Юго Экитике заслуживает выходить в стартовом составе.

Он хорошо начал сезон, а потом они потратили 130 миллионов фунтов на Исака. Как его вписать? Исаку нужно набирать форму, чтобы получать игровое время, он не будет сидеть на скамейке запасных весь сезон.

Не будем забывать, что помимо этих двух игроков есть еще и лучший футболист АПЛ в прошлом сезоне Мохамед Салах. Слот не может просто начать играть по схеме 4-4-2 и сказать Салаху, что ему нужно больше отрабатывать в обороне, чтобы приспособиться к схеме с двумя нападающими. Справиться с этим непросто.

На месте Экитике, который был основным игроком в начале сезона, много забивал и вносил свой вклад в игру, я бы понимал, что Исаку нужно игровое время, но был бы недоволен, что сел в запас. В начале сезона он решал исход матчей.

Сложно найти правильный баланс, особенно с такими важными игроками, как Экитике и Исак. Слоту придется справляться еще и с их эго», – сказал Жереми Алиадьер в интервью WhichBookie.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
