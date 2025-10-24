  • Спортс
Канчельскис о том, почему Батракова не будет в АПЛ: «Проблема не в габаритах, а в политической ситуации. Переход в Европу рано или поздно случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет»

Андрей Канчельскис рассказал, куда может перейти хавбек «Локо» Алексей Батраков.

«Батракова ждет хорошее будущее. Уже точно можно говорить, что это не игрок одного сезона. Алексей только прибавил после своего полноценного сезона на взрослом уровне — важный знак.

Переход в Европу? Рано или поздно это случится. Ему станет скучно в РПЛ через пару лет. 

Небольшие габариты для АПЛ? Ключевая проблема даже не в габаритах, а в нынешней политической ситуации. Из-за нее Батракова в АПЛ не будет», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
