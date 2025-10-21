  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирьяков о Батракове: «Если будут предложения даже от средних клубов Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, надо переходить. Нужно прогрессировать, чтобы в будущем стать ведущим игроком сборной»
9

Кирьяков о Батракове: «Если будут предложения даже от средних клубов Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, надо переходить. Нужно прогрессировать, чтобы в будущем стать ведущим игроком сборной»

Сергей Кирьяков высказался о потенциальном переходе Алексея Батракова в Европу.

«Я не думаю, что есть смысл сейчас сравнивать его с тем же Головиным, Глушенковым. Он хороший футболист, дай бог, чтобы он дальше прогрессировал. У нас часто бывает, что хвалим-хвалим, а человек перестает играть. На этом вся история заканчивается.

Что касается того, уезжать или нет, все будет зависеть от предложения. Понятно, что по меркам нашего чемпионата сумма будет высокой. Но если появится такая возможность, надо ехать, чтобы прогрессировать. Думаю, что он находится в такой форме, что может играть и в более сильных чемпионатах. Какая это будет лига, вопрос уже к клубу, к пожеланиям игрока.

Если поступят предложения из испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1, даже от средних клубов, надо стараться, чтобы этот трансфер все же осуществился. Надо думать о нашем игроке, которому нужно прогрессировать и которому в будущем нужно стать ведущим футболистом сборной, все-таки мы когда-нибудь вернемся на международную арену. А нам нужны сильные и опытные футболисты, которые выступают в Европе», – сказал бывший нападающий сборной России. 

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1498 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлексей Батраков
logoСергей Кирьяков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова о словах Кьеллини: «Игра на понижение – было сказано о высокой цене. Важно, что «Ювентус» смотрит за Алексеем»
14сегодня, 09:31
Юрий Семин: «Ни один лимит не давал пользу. Зачем болельщикам игроки слабее? Хорошие россияне появятся только в конкурентной среде – кто не поставит Батракова, Кисляка, Глебова?»
193сегодня, 09:10
Главные новости
Лига чемпионов. «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
22557 секунд назад
У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»
2617 минут назад
«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»
1920 минут назад
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» – 6:1! Фермин сделал хет-трик, Рэшфорд – дубль, у Ямаля 1+1, у 17-летнего Дро Фернандеса ассист, Эссе удалили
58223 минуты назад
Рэшфорд сделал 2 дубля за «Барсу» в ЛЧ. У форварда 9 (5+4) очков в 12 матчах сезона
2130 минут назад
Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»
1134 минуты назад
У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
1138 минут назад
Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
1341 минуту назад
Гол Эль-Кааби «Барсе» отменили из-за офсайда Поденсе в предыдущем эпизоде – судья назначил пенальти. Форвард «Олимпиакоса» забил еще раз – с точки
1352 минуты назад
Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»
7956 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Керкез играет как 10-летний, ван Дейк провел один из худших матчей. Если ваш лидер играет не очень хорошо, это может отразиться на остальных». Невилл об обороне «Ливерпуля» в игре с «МЮ»
только что
«Арсенал» – «Атлетико». Дьокереш, Сака, Альварес и Серлот играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9только что
Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»
5 минут назад
ЦСКА – «Акрон». 1:0 – Шуманский забил. Онлайн-трансляция
256 минут назадLive
Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»
112 минут назад
«Кайрат» и «Пафос» не забили – 0:0. Киприоты играли в меньшинстве с 4-й минуты
1821 минуту назад
Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
1037 минут назадФото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
6сегодня, 17:58
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Мукоко, Гирасси и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
54 минуты назад
ПСВ – «Наполи». Тил, Лукка, Мактоминей и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
155 минут назад