Кирьяков о Батракове: «Если будут предложения даже от средних клубов Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, надо переходить. Нужно прогрессировать, чтобы в будущем стать ведущим игроком сборной»

Сергей Кирьяков высказался о потенциальном переходе Алексея Батракова в Европу.

«Я не думаю, что есть смысл сейчас сравнивать его с тем же Головиным, Глушенковым. Он хороший футболист, дай бог, чтобы он дальше прогрессировал. У нас часто бывает, что хвалим-хвалим, а человек перестает играть. На этом вся история заканчивается.

Что касается того, уезжать или нет, все будет зависеть от предложения. Понятно, что по меркам нашего чемпионата сумма будет высокой. Но если появится такая возможность, надо ехать, чтобы прогрессировать. Думаю, что он находится в такой форме, что может играть и в более сильных чемпионатах. Какая это будет лига, вопрос уже к клубу, к пожеланиям игрока.

Если поступят предложения из испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, французской Лиги 1, даже от средних клубов, надо стараться, чтобы этот трансфер все же осуществился. Надо думать о нашем игроке, которому нужно прогрессировать и которому в будущем нужно стать ведущим футболистом сборной, все-таки мы когда-нибудь вернемся на международную арену. А нам нужны сильные и опытные футболисты, которые выступают в Европе», – сказал бывший нападающий сборной России.