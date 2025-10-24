Генсек РФС: «РПЛ молодеет. В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше»
Максим Митрофанов считает, что молодежь получает достаточно игрового времени в РПЛ.
«Лига молодеет. 5,6% от общего игрового времени в РПЛ получают российские футболисты до 21 года.
В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше. Это Франция (9,1%), Нидерланды (8,4%) и Бельгия (7,6%)», – сказал генеральный секретарь РФС.
Также Митрофанов подчеркнул, что средний возраст игроков, представляющих клубы РПЛ, «стабильно снижается и составляет 25,8 лет».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Коммерсант»
