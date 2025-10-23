Фанаты «Сельты» и «Ниццы» подрались в Виго перед матчем ЛЕ. Два человека повалили ограждения рождественской ели, напали на полицейских и отобрали рации – их задержали

Фанаты устроили беспорядки перед матчем «Сельты» и «Ниццы» в Лиге Европы.

Встреча команд в рамках 3-го тура общего этапа турнира пройдет сегодня в Виго и начнется в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает La Voz de Galicia, в среду вечером два фаната «Сельты» были арестованы в Виго за нападение на полицейских. Утверждается, что задержанные – мужчины 28 и 37 лет, проживающие в муниципалитете Нигран, – повалили ограждения рождественской ели, которую устанавливали на площади Порта-ду-Сол.

Нарушители попытались скрыться от патрульных машин, но были пойманы – они назвались фанатами «Сельты», но отказались представиться, а затем напали на двух полицейских, избили их и отобрали рации.

Полиция Виго предполагает, что задержанные также участвовали в драке между болельщиками «Сельты» и «Ниццы», произошедшей в городе ранее в тот же день. После прибытия на место полиции все участники столкновения разбежались. При задержании фанаты заявили, что другие участники драки имели при себе мачете, однако полиция считает, что оружие в ходе стычки не применялось.

Впоследствии суд постановил отпустить задержанных из-под стражи, поскольку не смог подтвердить, что инцидент имел отношение к сегодняшнему матчу.