Фанаты «Сельты» и «Ниццы» подрались в Виго перед матчем ЛЕ. Два человека повалили ограждения рождественской ели, напали на полицейских и отобрали рации – их задержали
Встреча команд в рамках 3-го тура общего этапа турнира пройдет сегодня в Виго и начнется в 22:00 по московскому времени.
Как сообщает La Voz de Galicia, в среду вечером два фаната «Сельты» были арестованы в Виго за нападение на полицейских. Утверждается, что задержанные – мужчины 28 и 37 лет, проживающие в муниципалитете Нигран, – повалили ограждения рождественской ели, которую устанавливали на площади Порта-ду-Сол.
Нарушители попытались скрыться от патрульных машин, но были пойманы – они назвались фанатами «Сельты», но отказались представиться, а затем напали на двух полицейских, избили их и отобрали рации.
Полиция Виго предполагает, что задержанные также участвовали в драке между болельщиками «Сельты» и «Ниццы», произошедшей в городе ранее в тот же день. После прибытия на место полиции все участники столкновения разбежались. При задержании фанаты заявили, что другие участники драки имели при себе мачете, однако полиция считает, что оружие в ходе стычки не применялось.
Впоследствии суд постановил отпустить задержанных из-под стражи, поскольку не смог подтвердить, что инцидент имел отношение к сегодняшнему матчу.