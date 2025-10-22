Кейн забил в 10 матчах подряд за «Баварию» и сборную Англии
Харри Кейн забил в десятом матче подряд.
Форвард «Баварии» отличился на 14-й минуте матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Ассистировал ему Конрад Лаймер.
Кейн отметился голами в восьми последних матчах за мюнхенский клуб и двух последних играх за сборную Англии. Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости