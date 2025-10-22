5

Кейн забил в 10 матчах подряд за «Баварию» и сборную Англии

Харри Кейн забил в десятом матче подряд.

Форвард «Баварии» отличился на 14-й минуте матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Ассистировал ему Конрад Лаймер.

Кейн отметился голами в восьми последних матчах за мюнхенский клуб и двух последних играх за сборную Англии. Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
