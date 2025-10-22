«Бавария» выиграла все 12 матчей сезона с общим счетом 44:9

«Бавария» одержала двенадцатую победу подряд.

Команда Венсана Компани разгромила «Брюгге » (4:0) в Лиге чемпионов.

В этом сезоне мюнхенцы выиграли все матчи в ЛЧ, Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии. Семь побед одержаны с разгромным счетом.

В общей сложности «Бавария » забила в 12 матчах 44 гола и пропустила 9.

25 октября действующий чемпион Германии встретится с «Боруссией» Менхенгладбах.