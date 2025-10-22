«Бавария» выиграла все 12 матчей сезона с общим счетом 44:9
«Бавария» одержала двенадцатую победу подряд.
Команда Венсана Компани разгромила «Брюгге» (4:0) в Лиге чемпионов.
В этом сезоне мюнхенцы выиграли все матчи в ЛЧ, Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии. Семь побед одержаны с разгромным счетом.
В общей сложности «Бавария» забила в 12 матчах 44 гола и пропустила 9.
25 октября действующий чемпион Германии встретится с «Боруссией» Менхенгладбах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
